Ellwangen: Sommer in der Stadt

Wer in der Zeit zwischen Ende Juni bis Anfang Oktober eines Jahres durch die Ellwanger Innenstadt läuft, erkennt sofort die besondere Stimmung in der Stadt: Leuchtend gelbe Transparente hängen über den Straßen, in den Geschäften sind Plakate mit einer strahlenden Sonne vor der Stadtsilhouette aufgehängt und überall liegen kleine gelbe Heftchen aus.

Nicht nur die Ellwanger wissen dann, dass wieder »Sommer in der Stadt« ist. Was diesen Kultursommer so markant prägt und einzigartig macht, ist Regionalität, bürgerschaftliches Engagement, kulturelle Vielfalt mit Niveau und Unabhängigkeit. Mit enormem Engagement, Improvisationskunst, Kreativität und in guter Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ist ein beispielhaftes Projekt entstanden, ein mit ca. 90 Veranstaltungen in drei Monaten gewachsenes Kulturprogramm. Geboten wird viel Musik, oft unter freiem Himmel in lauschigen Gärten, Theater, Lesungen und klassische Musik in historischen Räumen. Das Programm richtet sich am Menschen aus, ist eher klein und fein und dadurch viel nachhaltiger als jede Technikshow. Und genau das symbolisiert der »Sommer in der Stadt« beispielhaft seit nunmehr 26 Jahren.

Magische Chöre singen am Sonntag, den 2. Juli, um 18 Uhr in der Großen Stallung im Schloss Ellwangen. Mit den Chören Musica ѐ (Dinkelsbühl), Harmonia Swingers (Crailsheim) und der Chorwerkstatt Rindelbach (Ellwangen) präsentiert sich die Region des Magischen Dreiecks erstmals mit einem großen Chormusikabend, kurzweilig moderiert und abwechslungsreich in jeweils ca. 30minütigen Einzelvorträgen mit anschließendem gemeinsamem Finale. Geboten wird ein hochklassiges buntes Programm mit modernen Rock- und Poparrangements und A-cappella-Gesang bis hin zu klassischer Chormusik. Am Dienstag, 4. Juli findet die Eröffnung des »Sommer in der Stadt« im Casino der VR-Bank mit Michael Krebs statt.

Darüber hinaus bietet der »Sommer in der Stadt« noch viele weitere spannende und vielseitige Veranstaltungen. Freunde der akustischen Gitarrenmusik kommen beispielsweise bei Raimund Elser am Freitag, 7. Juli im Lesegarten des Palais Adelmann auf ihre Kosten. Auch Liebhaber des Chores kommen nicht zu kurz, denn am Sonntag, 9. Juli singt der international bekannte Knabenchor »Collegium Iuvenum« in der Basilika weltliche und geistliche Stücke aus sechs Jahrhunderten. Wer nicht nur zuhören, sondern auch partizipieren möchte, kann das bei der Musik-Quiz-Party am Donnerstag, 13. Juli im Garten des Palais Adelmann tun. Ein besonderes Highlight ist das Konzert im äußeren Schlosshof am Sonntag, 23. Juli: Hier spielen »Funk That Soul« im Rahmen der Ellwanger Heimattage. Die siebenköpfige Truppe aus Ulm bietet Funk, Soul, R&B und Rock. Auch im August wird viel geboten, am 5. August geben Klaus Momper and Friends im Großen Garten des Palais Adelmann ein Benefizkonzert für die Deutsche Krebshilfe und Kinderkrebshilfe, vom 14. bis zum 17. und vom 21. bis zum 23. August werden am selben Ort wieder Geschichten zur guten Nacht zum Besten gegeben und auch die Lesung der Buchstützer am Donnerstag, 24. August sollte man nicht verpassen.

Das Programm des Ellwanger Kultursommers mit aktuellen Änderungen und Ergänzungen kann über www.ellwangen.de abgerufen werden.