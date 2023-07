Ellwangen: Sommer in der Stadt

Wer in der Zeit zwischen Ende Juni bis Anfang Oktober eines Jahres durch die Ellwanger Innenstadt läuft, erkennt sofort die besondere Stimmung in der Stadt: Leuchtend gelbe Transparente hängen über den Straßen, in den Geschäften sind Plakate mit einer strahlenden Sonne vor der Stadtsilhouette aufgehängt und überall liegen kleine gelbe Heftchen aus. Nicht nur die Ellwanger wissen dann, dass wieder »Sommer in der Stadt« ist. Was diesen Kultursommer so markant prägt und einzigartig macht, ist Regionalität, bürgerschaftliches Engagement, kulturelle Vielfalt mit Niveau und Unabhängigkeit. Mit enormem Engagement, Improvisationskunst, Kreativität und in guter Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ist ein beispielhaftes Projekt entstanden, ein mit ca. 90 Veranstaltungen in drei Monaten gewachsenes Kulturprogramm. Geboten wird viel Musik, oft unter freiem Himmel in lauschigen Gärten, Theater, Lesungen und klassische Musik in historischen Räumen. Zu den Highlights im August gehört der 14. Poetry Slam am 2. August in der Theatersenke am Schloss oder der Auftritt des Heidenheimer Quartetts »Lucy4NewCountry« am 4. August im Biergarten im Taj Mahal. Die vier präsentieren Musik aus den Genres »Americana«, »Alternative und Traditional Country« sowie Rock’n’Roll und nehmen das Publikum mit zwei Stimmen, Gitarre, Mandoline, Kontrabass und Cajon mit auf einen »Austritt« in den Wilden Westen. Ebenfalls nicht verpasst werden sollte der Blasmusikabend mit der Blaskapelle HauRuck am 12 August, ebenfalls im Biergarten des Taj Mahal oder der Auftritt des Studentischen Orchesters Baden-Württemberg am 25 August in der evangelischen Stadtkirche. Auf dem Programm stehen Emilie Mayer: »Faust-Ouvertüre«, Richard Strauß: »Hornkonzert Nr. 1 in Es-Dur« und Jean Sibelius: »Sinfonie Nr. 1 in e-Moll«.

Foto: Philipp Schmid

Weitere Termine:

Duo Synthesis

Kann man mit dem Schifferklavier Vivaldis Vier Jahreszeiten spielen? Die Antwort liefert das Duo Synthesis im Palais Adelmann. Die Musiker Sinisa Ljubojevic und Djordje Vasiljevic begistern mit ihrem virtuosen Akkordeon-Spiel und entlocken mit ihrer Spielkunst dem Instrument Töne, die man vielleicht nicht erwartet. Die beiden Stipendiaten des Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now Frankfurt am Main spielen auf höchstem Niveau bekannte Werke von W. A. Mozart, A. Vivaldi und A. Piazzolla, speziell arrangiert für das Akkordeon.

Mi. 9. August, 19 Uhr, Palais Adelmann, Lesegarten

Michelle Walker Quartet

Ob Jazz oder Soul – die Stimme von Michelle Walker sorgt mit ihrem warmen Timbre für Gänsehaut. Gemeinsam mit Michael Arlt an der Jazzgitarre, Rudi Engel am Kontrabass und Schlagzeuger Jean-Marc Robin nimmt Michel Walker das Publikum mit auf eine musikalische Reise. Vertraute Melodien, neue Arrangements, gekonnte Improvisation und virtuose Soli darf man an diesem Abend von den herausragenden Musikern erwarten. Walker lehrte von 2017 bis 2022 Jazz Gesang und Fachdidaktik an der Hochschule für Musik in Würzburg. cw

Do. 3. August, 19 Uhr, Palais Adelmann (Lesegarten), Ellwangen

Klavier, Cello und Klarinette

Im Rahmen der Ellwanger Schlosskonzerte werden sich die Wiener Klavierprofessorin Barbara Moser, Othmar Müller und Alexey Mikhaylenko zu einem Trio zusammen tun und Stücke für Klarinette, Klavier und Cello präsentieren. Neben Werken von Mozart und Carl Vollweiler werden sie Stücke von Max Bruch, Paul Juon und Nino Rota aufführen. Das Kegelstatt- Trio von Mozart war eines der ersten Trios überhaupt für die Besetzung Klarinette, Viola und Klavier und ist eines der kontroversesten Kammermusikwerke.

Sa. 26. August, 19 Uhr, Thronsaal im Schlossmuseum, Ellwangen

Freischwimmer

Mit einem breitgefächerten Programm von Country über Pop bis hin zu Rock, Soul und Blues begeistert das Trio »Freischwimmer« und sorgt für Stimmung. Abwechslungsreich und unterhaltsam begeistern Sängerin Janina Zipperer und Henry Fuchs und Raimund Elser mit mehrstimmigen Gesang Percussion, Gitarre und Mundharmonika. Das Repertoire des Trios reicht dabei von gefühlvollen Liedern wie » Stand by me« zu Klassikern wie »Fürstenfeld« oder »Schi foahn«. Der Eintritt des Konzerts ist frei, es werden Spenden erbeten.

Fr. 18. August, 20 Uhr, Palais Adelmann, Lesegarten, Ellwangen, ellwangen.de

Mehr Infos unter www.ellwangen.de