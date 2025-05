Ellwanger Schlosskonzert mit Benjamin Moser, 07.06.25

Benjamin Moser studierte an der Hochschule für Musik und Theater München bei Prof. Michael Schäfer und an der Universität der Künste Berlin bei Prof. Klaus Hellwig. Er war bereits bei vielen bedeutenden Festivals zu Gast, u.a. beim Bodenseefestival, dem Alpenklassik Festival, dem Luzern Festival und beim Klavierfestival Ruhr und konzertiert sowohl als Solist wie auch als Kammermusikpartner. Seit 2019 unterrichtet Benjamin Moser seine eigene Klavierklasse an der Hochschule für Musik Luzern. Am 7. Juni in Ellwangen spielt er für sein Publikum Papillons Op.2 und Carnaval Op.9, beide von Robert Schumann, sowie Aria mit 30 Veränderungen, besser bekannt als »Goldbergvariationen« von Johann Sebastia Bach. Benjamin Mosers Auftritt ist Teil der Ellwanger Schlosskonzerte.

Sa. 7. Juni, 19 Uhr, Thronsaal im Schlossmuseum, Ellwangen, www.ellwangen.de