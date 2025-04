Ellwanger Schlosskonzert mit dem Elaia Quartett, 10.05.25

Die diesjährigen Ellwanger Schlosskonzerte beginnen am Samstag, den 10. Mai mit dem Elaia Quartett. Das im Herbst 2020 gegründete junge Streichquartett besteht aus Leonie Flaksman und Iris Günther (Violinen), Francesca Rivinius (Viola) und Karolin Spegg (Violoncello). Das Elaia Quartett gab sein Debüt in Italien, wo es im Herbst 2021 beim Ascoli Piceno Festival auftrat. Im Finale des Deutschen Musikwettbewerbs 2022 erspielten sich die Musikerinnen ein Stipendium mit Aufnahme in die Konzertförderung des Deutschen Musikrats. Nach einem Studium an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin bei Prof. Wolfgang Redik studiert das Quartett nun beim Quatuor Ebène an der HMTM in München. Weitere künstlerische Einflüsse erhielt es außerdem von Persönlichkeiten wie Eberhard Feltz, Eckart Runge, Oliver Wille, Jean-Guihen Queyras, Heime Müller und Gregor Sigl.

Sa. 10. Mai, 19 Uhr, Thronsaal, Schloss Ellwangen, ellwangen.de