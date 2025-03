Ellwanger Schlosskonzerte 2025

Seit vielen Jahren bereits begeistern sie ein überregionales Publikum: Die Ellwanger Schlosskonzerte bieten Klassik auf höchstem Niveau in einem ganz besonderen Ambiente. Freunde klassischer ­Kammermusik dürfen sich auf die Konzerte in ­diesem Jahr besonders freuen. Wieder ist es dem künstlerischen Leiter Dr. Richard Krombholz gelungen, hochkarätige Musiker und Musikerinnen in den Thronsaal des Ellwanger Schlosses einzuladen. Die Konzertreihe wird gemeinsam von der Stadt ­Ellwangen und dem Kulturverein Stiftsbund veranstaltet.

Die diesjährige Reihe beginnt am Samstag, den 10. Mai mit dem Elaia Quartett. Das im Herbst 2020 gegründete junge Streichquartett besteht aus Leonie Flaksman und Iris Günther (Violinen), Francesca Rivinius (Viola) und Karolin Spegg (Violoncello). Das Elaia Quartett gab sein Debüt in Italien, wo es im Herbst 2021 beim Ascoli Piceno Festival auftrat. Im Finale des Deutschen Musikwettbewerbs 2022 erspielten sich die Musikerinnen ein Stipendium mit Aufnahme in die Konzertförderung des Deutschen Musikrats. Der Pianist Benjamin Moser ist am 7. Juni zu Gast. Er studierte an der Hochschule für Musik und Theater München bei Prof. Michael Schäfer und an der Universität der Künste Berlin bei Prof. Klaus Hellwig. Sowohl als Solist wie auch als Kammermusikpartner trat er bereits bei vielen bedeutenden Festivals auf. Seit 2019 unterrichtet Benjamin Moser seine eigene Klavierklasse an der Hochschule für Musik Luzern. Den Konzertabend am 14. Juni gestaltet das Phaeton Piano Trio. Mit Friedemann Eichhorn (Violine), Peter Hörr (Violoncello) und Florian Uhlig (Klavier) kommen drei deutsche Spitzenkünstler von internationalem Rang nach Ellwangen. In der Saison 24/25 konzertiert das Trio u.a. in Kanada, den USA, China und bei wichtigen Festivals in Deutschland.

Das Trio Fortepiano folgt am 12. Juli. Miriam Altmann (Hammerklavier), Julia Huber (Violine) und Anja Enderle (Cello) werden die Vielfalt der Klaviertrio-Literatur von der Vorklassik bis zur Frühromantik aufzeigen. Werke von Haydn, Mozart und ­Beethoven werden durch Kompositionen weniger bekannter Komponisten wie Stephen Storace, ­Leopold Anton Koželuch oder Joseph Martin Kraus ergänzt. Das Musizieren auf originalen Instrumenten sowie eine historisch orientierte Spielweise bringen die Klarheit und Lebendigkeit dieser Musik besonders zur Geltung. Die Saison endet mit einem Konzert des Trio Risonante am 30. August. Adam Ambarzumjan (Klarinette), Constantin Heise (Violoncello) und Jonas Haffner (Klavier) nehmen das Publikum auf eine klangliche Reise durch verschiedene Epochen und Stilrichtungen der klassischen Musik. Hauptwerk dieses Programms ist Beethovens »Gassenhauer-Trio«.

Expand Foto. Guido Werner

Termine der Schlosskonzerte:

Sa. 10. Mai: Elaia Quartett

Sa. 7. Juni: Benjamin Moser (Klavier)

Sa. 14. Juni: Phaeton Piano Trio

Sa. 12. Juli: Trio Fortepiano

Sa. 30. August: Trio Risonante

Die Ellwanger Schlosskonzerte ­beginnen jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es zu 25 € auf allen Plätzen, 20 € für Stiftsbundmitglieder und 5 € für Schüler und Studenten bei der Tourist-­Information Ellwangen:

Tel. 07961-84303, tourist@ellwangen.de (bis 12 Uhr am Veranstaltungstag), sowie über Reservix und an der Abendkasse.