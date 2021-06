Im Sommer wird im Rahmen der Ellwanger Schlosskonzerte wieder einiges geboten. Zu den Highlights gehören unter anderem das Bennewitz Quartett am 28. August und das Minguet Quartett am 21. August, jeweils um 20 Uhr im Thronsaal im Schlossmuseum.

Im Jahr 2021 starten die Ellwanger Schlosskonzerte mit der Pianistin Nini Funke am 3. Juli. Sie gehört zu den musikalisch interessantesten jungen Pianistinnen unserer Zeit. Publikum wie Kritik begeistert sie durch ihre klanglich ausgefeilten Interpretationen. Virtuosität ist bei ihr kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung, um den musikalischen Gehalt der Kompositionen zu vermitteln. Bereits mit 16 Jahren wurde Nini Funke als Studentin an der Karlsruher Musikhochschule in die Klasse von Professor Naoyuki Taneda aufgenommen. Nach dem Abitur ging sie nach Wien und studierte an der dortigen Musikhochschule Konzertfach Klavier und Musikpädagogik bei den Professoren Hans Kann und Peter Barcaba. Das österreichische Ministerium für Wissenschaft und Forschung förderte ihr Studium mit einem Stipendium für außerordentliche Leistungen. Sie schloss ihr Studium mit Auszeichnung ab. Ihr Repertoire erstreckt sich durch alle klassischen Stilepochen vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik. Ihr Programm »Fantasie und Wirklichkeit« beinhaltet Beethovens Sonate op. 81a »Les Adieux«, O. Messiaens aus »Vingt Regard sur l‘Enfant- Jésus«, E. Griegs »aus den lyrischen Stücken«, F. Chopins Fantasie op. 49 und R. Schumanns Fantasie C-Dur op.17.

Weiter geht es am Samstag, 21. August mit dem Minguet Quartett, das 1988 gegründet wurde und heute zu den international gefragtesten Streichquartetten gehört und in allen großen Konzertsälen der Welt gastiert. Das Quartett konzentriert sich auf die klassisch-romantische Literatur sowie die Musik der Moderne gleichermaßen und engagiert sich durch zahlreiche Uraufführungen für Kompositionen des 21. Jahrhunderts. Das Programm: L. v. Beethoven (1770-1827) – Streichquartett op. 18 Nr. 2 / Sofia Gubaidulina – Streichquartett Nr. 1 (1971) und L. v. Beethoven – Streichquartett op. 131. Zum weiteren Programm der Ellwanger Schlosskonzerte gehören das Bennewitz Quartett am Samstag 28. August, Nathalia Ehwald am Samstag, 11 September und das Viano String Quartet am Samstag, 2. Oktober.

Karten für die Schlosskonzerte gibt es bei der Tourist-Information: Tel.: 07961-84303, tourist@ellwangen.de (bis 12 Uhr am Veranstaltungstag).

Änderungen insbesondere wegen der Corona-Pandemie vorbehalten.

Nicht Teil der Schlosskonzerte, aber ebenso lohnend ist das Percussionkonzert mit Florian Betz und Bodek Janke am Sonntag, 27. Juni, 19 Uhr im Garten des Palais Adelmann. Bodek Janke und Florian Betz definieren »Percussion-Duo« ganz neu. Es ist, als würde das Leben selbst durch die Hände der Klangkünstler Sprechen. Es gibt keine Kompositionen, nur die Improvisation im Moment – und diesen Moment fangen die beiden Musiker mit höchster Sensibilität und Virtuosität ein. Ein fließendes Auf und Ab der Rhythmen und Klänge, ein Kommen und Gehen der verschiedenen Instrumente und Melodien, eine Trance, eine Phantasie. Florian Betz ist ein Pionier auf dem Instrument Pantam (auch bekannt als Handpan/Hang) und ein Virtuose auf der Marimba. Bodek Janke gehört zu den wichtigsten Schlagwerkern im Weltmusikbereich, der regelmäßig mit den großen Namen der Szene auf Tour ist. Im Ensemble mit Yo-Yo-Ma eröffnete er die Elbphilharmonie in Hamburg.

