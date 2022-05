Ellwanger Schlosskonzerte, 18.06. bis 13.08.

Auch in diesem Jahr treten bei den Ellwanger Schlosskonzerten vom 18. Juni bis zum 13. August wieder viele herausragende Künstler auf.

Die diesjährige Reihe beginnt am Samstag, 18. Juni mit dem Guadagnini Trio. Seit vielen Jahren gehört es zur Klaviertrio-Elite und ist aufgrund seiner ausgereiften Interpretationen und funkensprühenden Energie gern gesehener Gast auf renommierten Podien und im Rahmen namhafter Musikfestivals wie dem Beethoven-Haus Bonn und der Alten Oper Frankfurt, dem Rheingau Musik Festival, den BASF-Konzerten Ludwigshafen und dem Heidelberger Frühling. Sein traditionelles Repertoire bereichert das Ensemble durch die konsequente Auseinandersetzung mit unbekannten oder selten aufgeführten Werken. Auf dem Programm stehen u.a. Werke von Joseph Haydn, Joaquin Turina und Johannes Brahms.

Foto: Licht-Schein Fotografie Trio Parnassus

Mikhail Pochekin zählt zu den herausragenden Geigern seiner Generation. Er tritt seit vielen Jahren mit berühmten Orchestern wie den Moskauer Philharmonikern u.v.a. auf und gibt Konzerte in den renommierten Konzertsälen der Welt. Am Samstag, 25. Juni tritt er gemeinsam mit der Pianistin Kiveli Dörken auf, die ihre musikalische Ausbildung bei Prof. Karl-Heinz Kämmerling und Prof. Lars Vogt an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover erhielt. Ihre Konzerttätigkeit führte sie in viele Länder Europas, China und in die USA. Auf dem Programm stehen Werke von Ludwig van Beethoven.

Tatjana Ruhland, die als »Paganini der Flöte« gilt, bestreitet gemeinsam mit Professorin Ronith Mues an der Harfe einen Konzertabend am 9. Juli mit einem kurzweiligen Programm von Mozart, Saint-Saens über Debussy, Fauré bis hin zu L. Spohr.

Das Trio Parnassus überrascht seit über 30 Jahren mit zupackender Virtuosität ebenso wie mit ihrer Gestaltung der einfühlsamen Passagen und immer wieder mit neu entdeckten Werken. Am Samstag, den 16. Juli gastiert das Trio mit Werken von Rinck und Beethoven im Ellwanger Schloss.

Den krönenden Abschluss der diesjährigen Reihe bildet ein Konzertabend mit Hubert Salmhofer (Klarinette) und Elisabeth Väth-Schadler (Klavier) am 13. August. Die beiden österreichischen Professoren präsentieren in ihrem Programm »After you, Mr. Goodman« eine außergewöhnliche musikalische Palette mit Werken von Pucihar, Marty, Gershwin, Francaix, Bernstein, Goodmann und Kovacs.

Ellwanger Schlosskonzerte, Sa. 18. Juni bis Sa. 13. August, 19 Uhr, Thronsaal im Schlossmuseum, Ellwangen, www.ellwangen.de