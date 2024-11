Ellwanger Weihnachtsrock: Rockmusik und Benefiz

Am 23. Dezember kommt die CCR Tribute Band um Hermann Dunke aus München nach dem legendären Erfolg von 2018 zum zweiten mal in den Ellwanger Ballroom. Beim Ellwanger Weihnachtsrock treffen sich Freunde, Bekannte, Schulfreunde und Verwandte zum reden, lachen, tanzen und guter handgemachter Rockmusik. Den musikalischen Part übernimmt die CCR Tribute Band. Die Musik von Creedance Clearwater steht für eine packende Verbindung zwischen Band und Publikum, Rhythm & Blues gepaart mit Südstaaten Countryrock und traditioneller Folkmusik. Songs zum Mitsingen wie »Bad Moon Rising« oder »Proud Mary« , gespielt von Musikern, die ihr Handwerk verstehen und das Publikum in Ihren Bann ziehen. Die Band verspricht eine fulminaten Weihnachtsrock mit toller Bühnenpräsenz,Light- und Soundshow.

Fr. 23. Dezember, Einlass ab 19 Uhr, Beginn 21 Uhr, Ballroom Ellwangen, Tickets bei Juwelier Hunke (18 € VV Abendkasse 20 €)