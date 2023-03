Elvis – The Rocker: Die große Jubiläums-Show in Stuttgart

Er ist einer der weltbesten Elvis-Interpreten, denn er spielt den King of Rock’n’Roll nicht nur – er lebt ihn. Das fanden auch völlig zurecht Freunde und Zeitzeugen von Elvis Presley, die Nils Strassburg im Rahmen von Time Warner (HBO) zum »besten Elvis Interpreten Deutschlands« gekürt haben. 2013 fand vor ausverkauftem Haus in Stuttgart seine erste Show statt. So ist es nachvollziehbar, dass Nils Strassburg mit seiner fulminanten Band The Roll Agents sein Jubiläum auch in Stuttgart im Theaterhaus feiert. In einer spektakulären Bühnenshow präsentiert der Ausnahmekönner den unerschöpflichen Nachlass von Elvis Presley, wie er authentischer, moderner nicht sein könnte. Eine mitreißende Huldigung an den US-amerikanischen Sänger, Musiker und Schauspieler, der es als einziger Künstler in gleich fünf Halls of Fame geschafft hat: Rock ’n’ Roll, Rockabilly, Country, Blues und Gospel. alh

Nils Strassburg & The Roll Agents, Do. 27. April, 18 Uhr, Theaterhaus, Stuttgart,

www.stuttgart-live.de