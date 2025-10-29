Elvis Presley – Memories, 08.11.25

Stefan Schael gilt als einer der besten Elvis Interpreten Deutschlands. Er hat sich tief eingewühlt in die vielfältigen Darstellungen des King of Rock‘n‘Roll, Fakten, Hintergründe, O-Töne, etc. zusammengetragen und zeichnet an diesem Abend ein Bild des Mannes, den man in der Anfangsphase seiner Karriere im Fernsehen nur von der Hüfte an aufwärts zeigen durfte. In dieser fulminanten musikalischen Lesung wird er neben großartigen Songs einiges an Anekdoten und Interessantes rund um das Leben Elvis Presley auf die Bühne bringen.

Sa. 8. November, 19.30 Uhr, Kultursaal Schloss Schrozberg, stadt-schrozberg.de