Elzparkfestival Mosbach: Top-Konzerte und Events

Es ist so weit – Zeit, das Dirndl und die Lederhosen wieder auszupacken, denn die Schürzenjäger und die Draufgänger kommen nach Mosbach. Auf dem Elzparkfestival wird vom 1. bis 3. Juli der Park und die Bühne kräftig beben.

Aus den ursprünglich in einem, als Oktoberfest der Heilbronner Herbstmesse, im großen Festzelt 2020 /2021 geplanten Konzerten wird nun das Elzparkfestival in Mosbach. Die schon -teilweise in 2019- erworbenen Tickets für die Konzerte in Heilbronn behalten dazu ihre Gültigkeit.

Los geht‘s am Freitag mit NBiT - New Band in Town. Wer echten Sound mag und sich dabei noch gut mit ehrlicher, handgemachter Musik unterhalten möchte, ist mit der überregional bekannten Musiker-Formation bestens bedient. Die sechs sympathischen Musiker servieren unter dem Motto »Coverband mit Konzerterlebnis« fünf Jahrzehnte Hits der Rock- und Popgeschichte. Am Samstag folgt die erste große Hauptattraktion des Elzparkfestivals: Live und laut geben sie alles – die jungen wilden Schürzenjäger live im Elzpark Mosbach. Zuschauer sollten nicht verpassen, wenn die coolen Alpenrocker den Elzpark zum Beben bringen – »Neue Zeit« heißt ihr neuer Rock-Kracher, den es zu feiern gibt. Aber auch »alte Bekannte« wie ihr »Sierra Madre«. Wie zu allen anderen Schürzenjägerkonzerten sind die Tickets sehr gefragt, deshalb wird empfohlen, sich möglichst schnell Tickets zu sichern.

Seit Jahren sind Die Draufgänger, die grünste Band der Welt im gesamten deutschsprachigen Raum ,bei ausverkauften Konzerten unterwegs und am 3. Juli kommen sie nach Mosbach. Mit im Gepäck haben die YouTube-Stars aus Österreich ihr neues Album »Grün«, doch auch alle bekannten Hits, wie z. B »Cordula Grün« uvm. Und auch hier gilt: schnell sein lohnt sich, denn die Tickets sind sehr gefragt.

Da auch die regionalen Künstler/Vereine eingebunden werden sollen, wurde als Vorgruppe den Musikverein Trachtenkapelle Mückenloch engagiert, der mit aktuellen Party-Hits an beiden Konzerttagen für das Warmup sorgen wird. Für beide Konzerte gilt: es werden für alle Besucher Sitzplätze/Garnituren zur Verfügung stehen. Zusätzlich ca. 300 Stehplätze, damit die Party vor der großen Showbühne richtig stattfinden kann. Auch gibt es einen separaten VIP-Bereich für 150 Personen. Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen gesorgt. Vom knusprigen Hendl von Tonis Hähnchengrill und anderen Gaumenfreuden an vielen verschiedenen Ständen bis zum frisch gezapften Palmbräu-Bier und leckerer Bowle von der Bowle-Bar finden Besucher hier alles, was das Herz begehrt.

Programm & Tickets

Freitag, 1. Juli: NBiT - New Band in Town (Einlass 18 Uhr)

Samstag, 2. Juli: Die Schürzenjäger (Einlass 17 Uhr)

Sonntag, 3. Juli: Die Draufgänger (Einlass 16 Uhr)

Tickets unter www.diginights.de oder als Hard-Ticket in folgenden Vorverkaufsstellen: bei der RNZ – Geschäftsstelle Mosbach, in der Touristinfo oder im Amtsstüble Mosbach,in Heilbronn: Heilbronner Stimme und Tourist-Info

Weitere Informationen auf der ­Facebook-Seite »Elzparkfestival ­Mosbach«