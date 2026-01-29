Planet Floyd: Emotionale Klangwelten und visueller Zauber, 13.02.26

Wer Pink Floyd kennt, spürt beim Hören die tiefen Emotionen, die Seele und die Magie ihrer einzigartigen Musik. Plante Floyd hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Klangwelten dieser legendären Band in die Gegenwart zu holen. Sie produzieren passende Videos, die gemeinsam mit den Songs auf der berühmten runden Leinwand eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Das Eintauchen in den Sound, das Schließen der Augen und das genussvolle Erleben der Momente stehen im Mittelpunkt, um sie dann wieder mit Staunen zu entdecken. Bei Titeln wie »Comfortably Numb« oder »Great Gig in the Sky« entstehen Gänsehautmomente.

Planet Floyd, Fr. 13. Februar, 20.30 Uhr, die halle, Reichenbach, www.diehalle.de