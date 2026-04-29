Ensemble Panta Rhei, 29.05.26

Das Ensemble Panta Rhei verbindet musikalische Welten aus Orient und Okzident zu einer gemeinsamen Klangsprache. Eleanna Pitsikaki eröffnet mit ihrem transkulturellen Jazz neue Räume zwischen Tradition und Moderne. Mazen Mohsen baut mit Gesang, Oud und Gitarre Brücken zwischen Kulturen. Nina H., preisgekrönte Shakuhachi-Meisterin, verbindet traditionelle und zeitgenössische Klangwelten. Hans Fickelscher, international gefragter Schlagzeuger und Leiter von »Jazz@Large« und »Groove Inclusion«, ergänzt mit virtuosen Rhythmen. Gemeinsam entsteht Musik voller Tiefe und Emotion. Ihre Auftritte sind ein fließender Dialog der Kulturen.

Ensemble Panta Rhei, Fr. 29. Mai, 19 Uhr, Evangelische Stadtkirche, Ellwangen, ellwangen.de