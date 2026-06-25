Eppinger Festivalsommer 2026 (6. bis 29.8.26)

Vom 6. bis 29. August wird der Weiherpark bereits zum dritten Mal zur lebendigen Bühne des facettenreichen und hochwertigen Veranstaltungsformats, das ein breites Publikum anspricht. Das diesjährige Konzept zeichnet sich durch seine ausgewogene Mischung aus bewährten Reihen, neuen Impulsen und besonderen Events aus. Musik, Kleinkunst und kulturelle Angebote unterschiedlichster Stilrichtungen werden dabei sein. Auch für Familien und Kinder ist etwas dabei. Die Reihe Kraichgauhelden hat bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt: Mit einem Band-Voting konnte das Publikum erstmals die Reihe mitgestalten und für zwei Musikformationen abstimmen – gewonnen haben die Gruppen Fate und Evermind.

Do. 6. bis Sa. 29. August, Weiherpark, Eppingen, www.eppingen-tourismus.de