Complete Clapton - Eric Clapton Tribut-Band

Entspannter und rhythmischer Bluesrock in Originalbesetzung wie die Band um die Legende Eric Clapton selbst: so spielen und fühlen die neun Musiker der Heilbronner Tribute Band »Complete Clapton« den musikalischen Geist der Bluesrocklegende. Das Publikum erlebt eine musikalische Zeitreise und eine unverwechselbare Moderation der Band. Viele Bandetappen von Clapton finden sich im Repertoire: Die aktuelle Eric Clapton-Band, aber auch die Bluesbreakers, Blind Faith, Cream und Derek & The. Dominos werden mit einer großen Vorliebe für Details original­getreu präsentiert. Klassiker wie Layla, Tears in Heaven, White Room, Bad Love, My Fathers Eyes oder Wonderful tonight sind nur ein kleiner Auszug aus dem ambitionierten Programm der Tribute Band.

Complete Clapton, Sa. 21. März, 20.00 Uhr Alte Kelter, Löwengasse 14, 74336 Meimsheim

(Brackenheim), www.complete-clapton.com