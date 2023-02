Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten in Heilbronn

Seit 1999 leitet der Tenorhornist Ernst Hutter das Orchester der Egerländer Musikanten und liefert Blasmusik auf dem höchsten Niveau. Gegründet wurde das Ensemble aus professionellen Musikern bereits 1956 und hat Bewunderer und Fans in ganz Deutschland. Mit 19 Musikern und einem Gesangsduo spielen die Egerländer in eleganten Trachten alles was das Herz der Blasmusik-Fans begehrt. Sie sorgen mit Klassikern wie »auf der Vogelwiese« aber auch eigenen Kompositionen für Stimmung und vermitteln Heimatliebe.

Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten, Fr. 31. März, 20 Uhr, Harmonie Heilbronn