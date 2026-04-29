Ernst Mantel Trio, 13.05.26

Ernst Mantel, Liedermacher, Humorist und bekennendes schwäbisch-weltoffenes Landei, präsentiert sein neues Programm mit musikalischer Nachbarschaftshilfe. Gemeinsam mit Markus Braun und Florian Neukamm hat sich ein Trio gefunden, das Mantels Lieder verfeinert, gesanglich abrundet und instrumental bereichert. Auf der Bühne erwartet das Publikum eine Mischung aus Musik und höchst amüsanten Alltagsszenen, erzählt im schwäbischen Dialekt. Die Stücke verbinden neue Songs mit bewährten Klassikern. So entsteht ein abwechslungsreicher Abend voller Humor, Musik und charmant-skurriler Einblicke in den schwäbischen Alltag.

Ernst Mantel Trio, Mi. 13. Mai, 19.30 Uhr, Himmelszelt, Herbrechtingen, www.himmelszelt.de