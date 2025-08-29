Ernst Mantel Trio, 26.09.25

Ernst Mantel – Liedermacher, Humorist und bekennend schwäbisch-weltoffenes Landei – hat musikalische Nachbarschaftshilfe beantragt und prompt erhalten. Mit Markus Braun, Kontrabassist, Arrangeur, Sänger und Nachbar aus Laubach, sowie Florian Neukamm, Gitarrist, Pianist, Sänger und quasi Nachbar aus Ulm, hat sich ein Trio zusammengefunden, das Mantels Lieder nicht nur »gepimpt«, sondern vor allem gesanglich verfeinert und instrumental veredelt hat. Ein Programm voller Musik und höchst amüsanter Alltagsszenen und Erzählungen im schwäbischen Dialekt – aus mehr als vier Jahrzehnten komödiantischen Bühnenschaffens. Mit neuen, aber vorwiegend bewährten Songs, von denen manche längst zu unverwechselbaren Klassikern avanciert sind. Das Publikum darf sich auf einen Abend freuen, an dem geschmunzelt, gelacht und mitgesummt werden darf.

Ernst Mantel Trio, Fr. 26. September, 20 Uhr, The Room, Aalen, www.aalener-jazzfest.de