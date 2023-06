Erpfenhausener Dorfmusikanten in Heidenheim

Erpfenhausener Dorfmusikanten

Für große Blasmusik braucht man nicht immer gleich eine ganz große Kapelle. Die Erpfenhausener Dorfmusikanten beweisen, dass dies auch mit einer Minimalbesetzung von vier Musikern geht: Basti an der Tuba Andi an der Gitarre Lars am Flügelhorn und Jan am Tenorhorn liefern Märsche und Polka vom Feinsten und reißen ihr Publikum mit. Voll im Brass-Band-Trend liegen die vier Vollblutmusiker von der schwäbischen Alb. Sie heizen mit Blasmusik und Gesang den Zuhörern mit Interpretationen alter Hits ein.

Erpfenhausener Dorfmusikanten, So. 2. Juli, 17 Uhr, Brenzpark, Heidenheim, www.brenzpark.de