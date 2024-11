Erste Künstler für das 15. »Haigern Live!« Festival bestätigt

Noch acht Monate – dann startet „Haigern Live!“ am Freitag, 25. Juli 2025 in die fünfzehnte Auflage. Es ist mittlerweile das größte Open-Air-Festival und ist eines der beliebtesten Events in der Region Heilbronn. 2024 zog Haigern Live! rund 25.000 Besucher an. Bis zum 28. Juli treten unter dem Motto „Spielen für einen guten Zweck!“ bekannte Bands und Musiker auf. Alle Einnahmen kommen den Kinderfreizeiten auf dem Haigern zugute.

In diesem Jahr startet der Vorverkauf deutlich früher. „Wir konnten für 2025 die ersten Künstler fixieren und starten vor Weihnachten mit dem Vorverkauf für 2025.“ freut sich Daniel Friedrich vom Organisationsteam. Als Headliner am Samstag ist Nico Santos bestätigt. Am Freitag wird als Vorband vor dem Headliner Madeleine Juno auftreten. Für den Familiensonntag (Eintritt frei) hat als Headliner der Künstler Joris zugesagt. „Damit haben wir die ersten bekannten nationalen Künstler für unser Line-Up gewinnen können.“

Nico Santos zeigte zuletzt beim Glücksgefühle Festival, beim Hurricane und auf dem Highfield-Festival, was Abriss heißt. Denn live transportiert Nico Santos eine unfassbare Energie und Leidenschaft, die sofort auf das Publikum überschwappt und seine Auftritte einmalig machen. Mit Hits wie „Human Being“, „Home“, „Rooftop“, „Safe“, „Better“, und „Play with Fire“ hat Nico Santos nicht nur die Charts gestürmt, sondern Hymnen für Generationen geschaffen.

Mit 29 ist Madeline Juno erfolgreicher denn je: Ihre beiden letzten Alben „Besser kann ich es nicht erklären“ (2022) und „Nur zu Besuch“ (2024) enterten die Charts auf # 6, ihr Label ehrte sie für eine Viertelmilliarde Streams. Auf ihrer bisher größten Tour kamen tausende Fans und neben Festival- und TV-Auftritten wie beim Deichbrand oder bei zdf@Bauhaus schrieb sie den Titelsong zum ZDF Kinderspielfilm „Geheime Schatten“.

Joris ist ein deutscher Singer-Songwriter, der vor allem durch seine Hits wie "Herz über Kopf", „Nur die Musik“ und "Signal" bekannt wurde. Seine Musik zeichnet sich durch ehrliche Texte und eingängige Melodien aus. Joris hat bereits auf zahlreichen Festivals gespielt, wo er das Publikum mit seiner energiegeladenen Performance begeisterte. Dieses Jahr wird er mit seinem neuen Album "zu viel retro" auf Tour sein und spielt bei Haigern Live! bei Eintritt frei.

„Natürlich ist das Line-Up für 2025 noch nicht vollständig, aber es laufen aktuell viele Gespräche“, erklärt Friedrich.

Der Vorverkauf für das Festivalticket Samstag und für den Festivalpass für alle Tage startet diesen Samstag (30. November) um 18 Uhr auf der Homepage unter haigernlive.de. Die Tickets für Freitag und Montag starten später mit den jeweiligen Headlinern.

Dieses Jahr wird es bei jeder Ticketkategorie insgesamt 4 Preisstufen geben. Jede Preisstufe ist mit einem Ticketkontingent hinterlegt. Ist das Kontingent ausgeschöpft springt der Ticketpreis automatisch in die nächste Stufe zu einem höheren Preis. Wer sich früh sein Ticket sichert, spart am meisten.

Der Samstag mit Nico Santos kostet in Preisstufe 1 nur 39 Euro und der Festivalpass für alle Tage kostet 65 Euro. Am Stimme-Familiensonntag mit Joris ist der Eintritt frei. „Wir staffeln unsere Preise“, erklärt Benjamin Hoch. „Wenn das jeweilige Ticketkontingent weg ist, gibt es eine neue höhere Preisstufe. Damit belohnen wir Besucher, die sich schon früh Ihr Ticket sichern.“, Hoch weiter. Sofern noch Tickets verfügbar sind, kann man diese auch am Veranstaltungstag Online erwerben – dann aber in der höchsten Preisstufe. Hardtickets an der Abendkasse sind am teuersten. Kinder bis einschließlich 13 Jahren haben freien Eintritt und können mit einem Erziehungsberechtigten (mit Ticket) das Gelände ohne Ticketbuchung besuchen.

„Uns ist nach wie vor wichtig, dass wir den Zugang zum Festival einer breiten Masse zugänglich machen“, sagt André Späth. „Wenn man sich die großen Künstler anschaut, dann starten unsere Preise etwa bei 50 bis 60 Prozent dessen, was sonst auf dem Markt üblich ist.“ Die normalen Ticketpreise für die Tour von Nico Santos kosten aktuell zwischen 65 und 80 EUR. Alle Ticketpreise sind zzgl. der VVK-Gebühr.

Man kann ebenfalls Wertgutscheine à 10 EUR erwerben, die auf dem Festival für Essen und Getränke verwendet werden können. Außerdem gibt es wieder ein Wertgutscheinpaket in Höhe von 100 EUR zum Preis von lediglich 90 EUR. Ein Rücktausch der Wertmarken des Wertgutscheinpakets ist allerdings ausgeschlossen.

Aktuelle Informationen zu Programm und Bands findet man im Internet unter www.haigernlive.de.

„Seit 2022 hatten wir viele namenhafte Stars auf der Haigern Live! Bühne wie Milow, Bosse, Lotte, Max Giesinger, Gregor Meyle, Revolverheld, Kelvin Jones, Juli und Kamrad.“, blickt André Späth aus dem Organisationsteam auf die vergangenen Jahre zurück. „Unser Ziel ist es am Freitag und Samstag wie schon bei Max Giesinger alle verfügbaren Tickets zu verkaufen. Mittlerweile haben wir eine Strahlkraft über die Region hinaus bis nach Stuttgart, Pforzheim, Heidelberg und Würzburg“, Späth weiter.

Auch 2025 wird es die große Festivalbühne mit 25 Metern Breite und zwei großen LED-Leinwänden links und rechts geben. „Das Festivalgelände ist das gleiche wie 2024 – hier haben wir keine Veränderungen geplant“, erklärt Robin Frank vom Organisationsteam.

Mehr als 200 ehrenamtliche Helfer sorgen 2025 wieder für den reibungslosen Ablauf rund um das Festival. Auch dieses Jahr arbeiten die Helfer ehrenamtlich für die Unterstützung des Fördervereins Kinderfreizeit Haigern e.V. Die Erlöse aus dem Festival kommen zu 100% dem Förderverein zugute. Seit Gründung des Vereins konnten rund 250.000 EUR investiert werden. So wurden Spielgeräte gebaut, zwei Bauwagen als Material- und Sanitätswagen gekauft, große Beschattungsanlagen installiert, Teile des Geländes neu gepflastert und die Grillstelle integriert und natürlich viel Material für die Kinderfreizeiten angeschafft. „Es ist toll, dass wir gleichzeitig mehrere Ziele erreichen: Wir unterstützen sozial schwächer gestellte Kinder und Familien mit unseren Förderbeiträgen zu den Kinderfreizeiten, können wichtige und langfristige Investitionen in das Freizeitgelände tätigen und so den Fortbestand der Kinderfreizeit sichern und bieten ein Festivalhighlight, dessen Besuch sich jeder leisten kann“, freut sich Daniel Friedrich, 1. Vorsitzender des Fördervereins.

MORITZ präsentiert: 15. Haigern Live!

Fr. 25. bis Mo. 28. Juli, Haigern 3, Talheim

www.haigernlive.de