Es wirkt nicht, aber dafür langsam in Heilbronn (5.6 bis 3.7.26)

Ein mysteriöser Patient wird mit einer Schusswunde ins Krankenhaus eingeliefert. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Krankenschwester pflegt ihn – und versucht, sein Geheimnis zu ergründen. Muss sie ihn dafür verführen? Oder foltern? Oder beides zugleich? Jedenfalls wird sie mit ihm alle Metamorphosen des Schmerzes durchschreiten und sich auf eine aberwitzige Irrfahrt durch sämtliche Ärgernisse des Gesundheitssystems begeben müssen: Unerreichbare Ärzte, unverfügbare Medikamente, unverständliche Fachwörter, unleserliche Rezepte, unendliche Wartezeiten, unbezahlbare Rechnungen, unheilbare Wunden. Wird es der Patient schaffen? Will er es überhaupt? Wer ist er?

5. Juni bis 3. Juli, Theaterschiff, Heilbronn, theaterschiff-heilbronn.com