Estoinian Voices in Schwäbisch Gmünd

Estoinian Voices

Ob Jazz, Klassik oder Folk und auch ein paar Popsongs: Das Sextett »Estonian Voices« widmet sich allen Stilrichtungen gleichermaßen. Die a capella Gruppe aus Estland nimmt sich Orginalsätzen und Bearbeitungen estnischer Volksmusik genauso wie internationaler Pop-Hits an. Mit ihrer Bühnenpräsenz und Freude am Gesang begeistern sie ihr Publikum in unter anderem Schweden, der Schweiz, Finnland, Lettland, Litauen und sogar China. 2011 hatten sie ihren ersten Auftritt beim Estonian Christmas Jazz Festival mit Werken, die von der Alt-Sängerin Kadri Voorand arragiert wurden. 2014, 2015, 2016 und 2018 gewannen sie für ihre Album die Auszeichnung für das beste Jazz Album in Estland. Kadri Voorand (Alt), Mikk Dede – (Teno), Mirjam Dede (Sopran), Maria Väli (Soprano), Rasmus Erismaa (Bariton) und Aare Külama (Bass) sind eine a capella- Gruppe, die man gehört haben muss.

Estonian Voices, Do, 3. August, 20 Uhr, Remspark-Bühne Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd, kirchenmusik-festival.de