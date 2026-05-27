Eva Eiselt, 30.06.26

Eva Eiselt ist längst kein Geheimtipp mehr in der deutschen Kabarettszene. Als aktuelle Trägerin des Deutschen Kabarettpreises begeistert sie ihr Publikum mit energiegeladenem, klugem und überraschendem Humor. In ihrem Programm »Jetzt oder Sie« betritt sie die Bühne mit voller Spielfreude und sprengt dabei spielerisch Grenzen – immer gewitzt, überraschend und mit einer Leichtigkeit, die zugleich Tiefgang besitzt. Mit feinem Gespür für Sprache und Gesellschaft stellt sie Fragen nach Zeit, Freiheit und Selbstbestimmung: Wann ist eigentlich »jetzt« und wer ist »sie«? Zwischen dem Wunsch nach Unabhängigkeit und der Abhängigkeit von Freiheit entfaltet sie pointierte Beobachtungen und absurden Alltagsmomente.

Eva Eiselt, Di. 30. Juni, 19 Uhr, VR-Bank Ellwangen, ellwangen.de