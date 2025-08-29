Eva Karl Faltermeier, 27.09.25

Eva Karl Faltermeier ist momentan eine der angesagtesten Kabarettistinnen Deutschlands. Neben ihren Soloauftritten im ganzen Land ist sie auch häufig im Fernsehen zu Gast z. B. bei Till Reiner‘s Happy Hour, bei den Mitternachtsspitzen und im Schlachthof, um nur ein paar wenige zu nennen. Sie wurde mit dem Senkrechtstarter-Preis des Bayerischen Kabarettpreises, dem Newcomerpreis des Hessischen Kabarettpreises, dem Prix Pantheon und dem Stuttgarter Besen und dem Publikumspreis des Großen Kleinkunstfestivals in Berlin ausgezeichnet. Die Stadt Regensburg ehrte sie mit dem »Kulturförderpreis 2020«. Eva Karl Faltermeier ist Gastgeberin der Sendung »Karlsplatz – Talk und Tumult im BR Fernsehen« und schreibt Kolumnen für Bayern 2. Für die gelernte Journalistin ist es das größte Ziel, mit Geschichten zu unterhalten.

Eva Karl Faltermeier, Sa. 27. September, 20 Uhr, Kulturhaus, Silberwarenfabrik, Heubach, alle Infos: kulturmixtour.de