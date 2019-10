Die Chippendales und Paul Janke, Ian Paice, Naturally 7 und Tony Hadley mit Band - sie alle kommen nach Heilbronn und sorgen für volle Hallen in der MORITZ Region. Der Startschuss kommt aus der Alten Mälzerei in Mosbach, wo Tony Hadley mit Band mit gefühlvollen sowie raffinierten Songs die Bühne zum beben bringt. Im Gepäck hat er seine »Talking To The Moon«-Tour, die er am 2. November in die Fachwerkstatt bringt. Laut geht es weiter, wenn Ian Paice, der legendäre Schlagzeuger von Deep Purple, am 5. November Tony Hadley in der Alten Mälzerei beerbt. Mit dabei sind seine Deep Purple-Klassiker wie »Smoke on the Water« oder »Child in Time«. Am 9. November wandert der Fokus auf die Harmonie in Heilbronn, wo die Chippendales ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum gebührend feiern. Mit auf Tour ist auch deutschlands begehrtester Junggeselle, Paul Janke, der die Chippendales auf ihrer Tour begleitet. Für den krönnenden Abschluss der Konzertreihe sorgt die A-Capella Band »NATURALLY 7« aus New York, die über gesangliche Talente verfügt, die jedes Instrument alt aussehen lassen. Die Band, welche bereits im Frühjahr 2018 für ein ausverkauftes Konzert sorgte, hat ihr »Christmas – It’s A Love Story«-Tour im Gepäck.

Konzertreihe in Heilbronn, Sa. 2.11., Di. 5.11., Sa. 9.11. und Mi. 4.12., Mosbach und Heilbronn, www.provinztour.de