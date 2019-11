Pfundscomedian Faisal Kawusi – »Anarchie« in Reutlingen

Er ist und bleibt der sympathische Afghane von nebenan: Faisal Kawusi. Der 28-jährige Comedian nimmt in seinem zweiten Soloprogramm »Anarchie« kein Blatt vor den Mund. Selbstironisch, komisch, mit gedanklicher Schärfe und viel Humor setzt sich das junge Comedy–Schwergewicht mit den Dingen auseinander, die er tagtäglich selbst erlebt. Absurde Geschichten und große Pointen sind vorprogrammiert, wenn sich das Ausnahmetalent der deutschen Comedyszene den Tabuthemen der Gesellschaft widmet.

Gefeiertes Ausnahmetalent

Faisal Kawusi verfügt über eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Der 1,90 Meter große und so um die 85 Kilo, also plus minus, schwere Comedian zählt zu den Ausnahmetalenten der deutschen Comedyszene. Nach einer eigenen Late-Night Show, seinem gefeierten Internetauftritt, einer kurzen »Stepp«visite bei »Let´s Dance« und über 300 Auftritten mit seinem ersten Programm »Glaub nicht alles, was du denkst«, ist er jetzt zurück mit neuem Programm. In »Anarchie« erzählt der selbst ernannte »sympathische Afghane von nebenan« anschaulich von den zahlreichen Vorurteilen, mit denen das Comedy-Schwergewicht konfrontiert wird. Wie sieht der Alltag eines Afghanen in Deutschland aus? Mit welchen Klischees muss er sich immer wieder auseinandersetzen?

Selbstironie und schwarzer Humor

Auf Standardfragen wie »Ist das sein Bauch oder ein Bombengürtel?« reagiert Faisal mit einer großen Portion schwarzem Humor. So, wie es nur jemand kann, der all dies am eigenen großen Leib erfahren hat. Denn als Afghane wird er doch recht oft von den Leuten für einen Türken gehalten. Gegen solche Missverständnisse ist Lachen nun einmal die beste Medizin. Und so spielt das Allroundtalent mit seinen afghanischen Wurzeln lustig, selbstironisch, liebenswürdig und ziemlich frech und überrascht immer wieder aufs Neue mit seinem großen Improvisationstalent.

Dabei wirkt der mittlerweile 28 Jährige immer nahbar und erzählt gerne und viel aus seinem Leben. Er spricht über »Instagram-Bitches«, die vor jedem Spiegel ein Selfie machen müssten oder über Frauen auf Tinder, die er Joints nennt, weil »sie ständig herumgereicht« würden. Und weiter geht die bunte Fahrt durch Faisals Welt, wenn er von seinem ersten Trip auf Drogen, der Festnahme vor dem Buckingham Palace und seinen Erfahrungen mit Mobbing in der Schule erzählt. Auch seine Zeit als Pizzalieferant sorgt für die ein oder andere amüsante Anekdote. Diese Art von absurden Geschichten und große Pointen sind vorprogrammiert, wenn sich das Ausnahmetalent der deutschen Comedyszene den Tabuthemen der Gesellschaft widmet.

Er punktet mit Intimität und Charme

Dabei überzeugt Faisal mit einer unglaublichen Intimität auf der Bühne, die den ganz besonderen Charme in der wunderbaren Welt des Comedy–Schwergewichts ausmacht. Das ermöglicht ihm offen und ehrlich für das genau richtige Entertainment zu sorgen. Seine besondere Stärke ist mit Sicherheit die Interaktion mit dem Publikum. Hier sorgt er für allerlei amüsante Gespräche, in denen sich Faisals wahres Können als stets pfiffiger und schlagfertiger Tausendsassar zeigt.

Gerade durch diesen engen Kontakt zu seinem Publikum versteht sich Faisal als Bindeglied zwischen den Generationen und Kulturen. Das ermöglicht ihm ganz ungefiltert genau das zu erzählen, was in seinem kreativen Kopf so herumgeistert. An diesem Abend wird er dafür sorgen, dass schwäbischer Ordnungssinn auf afghanische Anarchie trifft. Das kann ja nur ein Heidenspaß entstehen.

Faisal Kawusi, Sonntag, 28. November, 20 Uhr, Stadthalle Reutlingen

www.stadthalle-reutlingen.de