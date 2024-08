„Falco meets Queen“ in der Göppinger Werfthalle

Die Staufer Festspiele präsentieren bei den diesjährigen Sommerfestspielen, die mit Spannung erwartete Konzertshow „Falco meets Queen“ an sechs Terminen in der Göppinger Werfthalle. Die beiden Musicalstars Axel Herrig und Sascha Lien lassen zwei Pop-und Rock-Legenden hautnah wieder auferstehen. Falco und Freddie Mercury auf einer Bühne vereint mit einem Feuerwerk ihrer Greatest Hits: Jeanny, Rock me Amadeus, We will rock, The show must go on und vieles mehr. Die überwältigende Magie dieser einmaligen musikalischen Zusammenkunft mit The Bohemian Band und dem Orchester, Chor und Tanzensemble der Staufer Festspiele ist eine Show die man erleben muss. Mit dabei in der Bläsersektion ist außerdem die legendäre Lumberjack BigBand.

Di. 6. bis Do. 8. September und Do. 12. bis Sa. 14. September, Werfthalle Göppingen, www.staufer-festspiele.de