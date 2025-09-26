Familie Hossa in Neckarwestheim, 25.10.25

Wo die musikalische Bilderbuchfamilie ihr mobiles Wohnzimmer aufbaut und das Publikum zu »Hossa TV« einlädt, da ist vor allem eins angesagt: Party von der ersten bis zur letzten Minute. Denn die neun erstklassigen Akteure präsentieren in ihrem Programm nicht nur die die besten und bekanntesten Kultschlager der 70er Jahre, sondern schöpfen auch aus einem breiten Repertoire von Songs aus der Zeit der der Neuen Deutschen Welle und deutschsprachigen Party-Hits der 80er. Bei einem insgesamt fünf Stunden umfassenden Song-Katalog schöpft die Band immer das heraus, was am Besten zum jeweiligen Publikum passt und nimmt dieses mit auf eine bunte und wilde Reise durch die Klassiker der deutschen Musikgeschichte. Fliegende Kostümwechsel sorgen außerdem dafür, dass bei einer »Familie Hossa«-Show ja keine Langeweile aufkommt.

Familie Hossa, Sa. 25. Oktober, 20 Uhr, Reblandhalle, Neckarwestheim, www.neckarwestheim.de