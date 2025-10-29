Familientheaterstück Frau Holle, 19.12.25

Am 19. Dezember gastiert das Tournee Theater Hamburg mit dem ­Märchen »Frau Holle« in der Stadthalle Künzelsau. Zwei sehr unterschiedliche Schwestern, sprechende Apfelbäume, einen Ofen mit ­Wünschen und natürlich Frau Holle selbst sorgen für ein fantasievolles Theatererlebnis. Die Regie führt Ralf Bettinger, die Musik stammt von Charmol – kindgerecht, humorvoll und mit Herz. Eingeladen sind alle Kinder ab 4 Jahren und ihre Familien. Vor und nach der Vorstellung gibt es Punsch, Waffeln und Leckereien für einen gemütlichen Abschluss. Das Kindertheater wird finanziell durch die Albert Berner-Stiftung ­unterstützt. Einlass Stadthalle 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Eintritt 4 €. ­Tickets sind im Vorverkauf bei Tabak Brückbauer erhältlich. Reservierungen unter veranstaltung@kuenzelsau.de. Weitere Informationen unter www.kuenzelsau.de/veranstaltungen.

