Familientheaterstück Frau Holle, 19.12.25

Am 19. Dezember gastiert das Tournee Theater Hamburg mit dem Märchen »Frau Holle« in der Stadthalle Künzelsau. Zwei sehr unterschiedliche Schwestern, sprechende Apfelbäume, einen Ofen mit Wünschen und natürlich Frau Holle selbst sorgen für ein fantasievolles Theatererlebnis. Die Regie führt Ralf Bettinger, die Musik stammt von Charmol – kindgerecht, humorvoll und mit Herz. Eingeladen sind alle Kinder ab 4 Jahren und ihre Familien. Vor und nach der Vorstellung gibt es Punsch, Waffeln und Leckereien für einen gemütlichen Abschluss. Das Kindertheater wird finanziell durch die Albert Berner-Stiftung unterstützt. Einlass Stadthalle 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Eintritt 4 €. Tickets sind im Vorverkauf bei Tabak Brückbauer erhältlich. Reservierungen unter veranstaltung@kuenzelsau.de. Weitere Informationen unter www.kuenzelsau.de/veranstaltungen.
