Fantastische Reise durch die Geschichte der Country Musik

Die viel gefeierte Band "Nashville Live" lädt am Donnerstag, den 10. April, zu einer Reise durch die Geschichte der Country Musik ein. Die Besucher erleben die Hits von Johnny Cash, Willie Nelson, Dolly Parton, Garth Brooks und vielen mehr live mit einigen der angesagtesten Country-Musikern. Die Show ist eine Revue zurück in die Grand Old Opry und durch die Geschichte der Country-Musik.

Direkt aus Music City, USA, entführt das US-amerikanische Country-Musik-Spektakel "Nashville Live" das Publikum im Theaterhaus Stuttgart in die Innenstadt von Nashville und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Geschichtsbücher der Country-Musik mit einigen der größten Stars.

Diese musikalische Reise durch die größten Momente von Country Music ist ein Abend, den man sich nicht entgehen lassen sollten!

Für Künstler wie Garth Brooks und die Dixie Chicks ist "Nashville Live" ein Feuerwerk der größten Legenden der Country-Musik und der faszinierenden Geschichten hinter ihren Welt- Hits wie „Ring of Fire“, „Achy Breaky Heart“, „Folsom Prison Blues“, „Crazy“, „Jolene“, „The Gambler“ und vielen, vielen mehr.

Veranstaltungsdetails:

▪ Datum: Donnerstag, den 10. April 2025

▪ Einlass: 19:00 Uhr

▪ Beginn: 20:00 Uhr

▪ Ort: Theaterhaus Stuttgart

Alle Infos und Tickets gibt es hier.