Farid Bang in Stuttgart, 03.09.26

Nach über zehn Jahren geht Farid Bang erstmals wieder auf große Solo-Tour und hat sein brandneues Album »So muss man gehen« im Gepäck. Wer ein entspanntes Comeback erwartet, kennt Farid Bang nicht: »Das wird kein Comeback, sondern eine Erinnerung.« Fans dürfen sich auf kompromisslose Punchlines, maximale Präsenz und eine energiegeladene Show freuen. Bereits 2024 bewies er mit der »GoodFellas Tour«, dass er live ein neues Level erreicht hat. Auf seiner Solo-Tour legt Farid Bang noch einmal nach: Neue Tracks treffen auf bekannte Klassiker, spontane Ansagen und jede Menge Entertainment. Ein Konzert zwischen Abriss, Ansage und Rap-Kunst.

Farid Bang, Do. 3. September, 20 Uhr, LKA Longhorn, Stuttgart, www.musiccircus.de