„Faszination Regenwald“ im Pforzheimer CongressCentrum

Bei einer Live-Reportage zum Thema „Faszination Regenwald - auf Expedition im Urwald“ tauchen am Freitag, 7. November „National Geographic“-Fotograf Dieter Schonlau und seine Frau Sandra Hanke im CongressCentrum Pforzheim zusammen mit dem Publikum in die Regenwälder am Äquator ein. Denn dort leben die Beiden seit 30 Jahren immer wieder monatelang und völlig auf sich alleine gestellt. Sie schlafen in Hängematten, ertragen mit stoischer Gelassenheit Tausende von Moskito-stichen und kämpfen sich Tag und Nacht mit schwerer Kameraausrüstung durchs Dickicht. Warum? Weil sie nichts so sehr begeistert, wie die Schönheit und Artenvielfalt der Urwälder. Das ist ihren Bildern und Filmen auch anzusehen, die eine geheimnisvolle Wunderwelt zeigen. Wenn sie von Begegnungen mit Naturvölkern und seltenen Tieren berichten, ist man als Zuschauer mittendrin, verzaubert und verblüfft.

Der Gasometer Pforzheim hat als Veranstalter -analog zum aktuellen 360-Grad-Panorama „AMAZONIEN“- diesen Abend initiiert, das „Parkhotel Pforzheim“ und die „Pforzheimer Zeitung“ sind Präsentatoren dieser außergewöhnlichen Reise in den tropischen Regenwald. Gemeinsames Ziel: das Bewusstsein für den Schutz und die Bedeutung des Regenwaldes zu fördern.

Der Abend beginnt um 19 Uhr und dauert etwa 100 Minuten (mit Pause). Karten gibt es u.a. im Kartenbüro im TurmQuartier in der Pforzheimer Poststraße sowie über die Ticketportale reservix.de und ADticket.de.

Erwachsene bezahlen 18,50 Euro, Jugendliche bis 16 Jahre 10 Euro. Menschen mit Handicaps erhalten reduzierten Eintritt. Mit dem Ticket können alle Besucher aus dem VPE-Verbund kostenfrei mit Bus und Bahn ins CCP und wieder nach Hause kommen.

Weitere Infos gibt´s auf der Homepage des Gasometers www.gasometer-pforzheim.de