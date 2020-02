»Fat Freddy‘s Drop« gastiert in Ludwigsburg

Diese Crew muss man wohl niemandem mehr vorstellen. »Fat Freddy‘s Drop« haben sich über die Jahre zu einem Bühnen-Monster ausgewachsen, dem keiner entkommt, der live gespielten, relaxten Tanzsound liebt.

Kein Wunder: die Freddys lieben schließlich auch Europa – das Essen, die Kultur, Whanau (die Familie) und ganz speziell natürlich das europäische Publikum. Seit die Groovemonster vor bald 15 Jahren auf ihrer Debütplatte „Based On A True Story“ Hall und Delay, Bläser, eine fette und funky Rhythmusgruppe und DJ, Soul, Reggae, Dub, Jazz, HipHop-Beats und ein halbes Dutzend anderer tanzbarer Stile vermischt haben, stehen die Jungs für völlige Entspannung ein – und für fabelhafte Konzert-Erlebnisse.

Jazzige Harmonien treffen sich mit einer Rhythmusgruppe, die genauso funky sein kann, wie sie im nächsten Moment auf einen schweren Blues-Stomp umschaltet oder einen fetten HipHop-Beat raushaut. Nicht zu vergessen natürlich die coole Variante von Roots- und Dub-Reggae, der einen Großteil des Grooves ausmacht. Die absolut raffinierten Rap- und souligen Gesangs-Einlagen von Joe Dukie geben dem Sound die Maraschino-Kirsche auf der Sahnehaube. Die Platten von Fat Freddy‘s Drop sind zurückgelehnte Meisterwerke, bei denen sich wunderbar chillen lässt, ohne dabei in unverbindliche Ambient-Fusion-NuJazz-Beliebigkeit abzugleiten, während sie auf Konzerten ihre Funk-Qualität auspacken und improvisationsfreudig alles aus ihren Stücken herausholen.

Dabei erscheint der musikalische Kosmos des Groovemonsters geradezu grenzenlos. In einem früheren Interview umschrieb die Groove-Crew ihren musikalischen Background ausführlich wie folgt: »Wir haben so eine Art kollektives, musikalisches Ohr. Wir haben alle unseren eigenen Zugang zu unterschiedlicher Musik. Einige lieben Jazz aus den Mittvierzigern, afrikanische Musik. Andere stecken mehr in moderner, aktueller Musik oder in Soul. Oder auch R‘n‘B oder HipHop. Aber es spielt eigentlich keine Rolle, was es ist. Wir freuen uns immer, wenn jemand etwas spielt. Wenn wir unterwegs sind und ein bestimmter Track kommt immer wieder, wird das quasi der Soundtrack unserer Tour. Vor Jahren haben wir zum Beispiel immer Al Green vor der Show gehört. Das Ergebnis war der Song „Boondigga“ auf einem unserer letzten Alben. Der Song klingt stark nach einem Al-Green-Tune. Einmal haben wir viel Freddy King oder einen anderen Blues-Gitarristen gehört und dieser Vibe hat seinen Weg in „Clean The House“ auf „Blackbird“ gefunden. Elektronische Musik findet sich in „Wheels“ und „Razor“ auf Platte. Wir filtern all diese Sounds und sie fließen ein, trotzdem handelt es sich nicht um Replikate bestimmter Sounds.«

Unterm Strich ist die musikalische Einordnung von Fat Freddy‘s Drop eigentlich gar nicht so schwer, denn wie bringen es die Jungs selbst kurz und prägnant auf den Punkt für Leute, die keine Ahnung von Musik und den unterschiedlichen Stilen haben: »Wir spielen gute Musik. Sehr gute Musik.»

Und wer es dann doch etwas spezifischer mag: »Vielleicht elektronischen Dub & Soul. Du musst dir Lee Perry und King Tubby anhören. Und Grace Jones. Dann kennst du Dub.«

Fat Freddy‘s Drop, Samstag, 14. März, 20 Uhr, MHPArena, Ludwigsburg,

