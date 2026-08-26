Fatih Çevikkollu in Dischingen, 27.09.26

Wie verändert die digitale Revolution unseren Alltag und was bleibt dabei vom Menschen? In seinem neuen Programm nimmt Fatih Çevikkollu die Widersprüche und Absurditäten einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft aufs Korn. Fake-News, Social Media, Algorithmen, Deep-fakes und digitales Dauerrauschen liefern dem Kabarettisten reichlich Stoff. Mit scharfem Humor und kritischem Blick fragt Çevikkollu, wo Eigenverantwortung und gesunder Menschenverstand in einer Welt bleiben, in der Realität und Fiktion immer schwerer zu unterscheiden sind. Dabei versteht sich der Abend nicht nur als Unterhaltung, sondern auch als Denkanstoß. alh

Fatih Çevikkollu, So. 27. September, 18 Uhr, Arche, Dischingen, kultur-in-der-arche.de