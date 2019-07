Feichtklang 2019

Mit einem bunten Festival-Programm lädt die Kreuzgangstadt von Freitag, 23. bis Sonntag, 25. August zu einem ganz besonderen Wochenende mit abwechlungsreichem Programm auf der Mooswiese ein.

Viele Veranstaltungen feiern das Jubiläum

Während Jubiläen in anderen Städten oftmals nur ein Wochenende umfassen, ist man in Feuchtwangen einen anderen Weg gegangen; die Stadt lädt zu einer Vielzahl an Veranstaltungen in einem breit aufgestellten Jahresprogramm. Das klassische Jubiläumswochenende wird es allerdings trotzdem geben, denn vom 23. bis zum 25. August findet auf der Mooswiese das »Feichtklang«-Festival statt, das seinen krönenden Abschluss mit der aus Radio und Fernsehen bekannten Band »Glasperlenspiel« haben wird. Auf dem aktuellen Album »Licht & Schatten«, das es 2018 auf Platz 5 der deutschen Charts schaffte, haben »Glasperlenspiel« ihren sofort wiedererkennbaren Signature-Mix aus Pop und Electro um verschiedene frische Elemente bereichert und zu einem genreübergreifenden Crossover verschmolzen. Tanzbare Electro-Beats treffen auf eingängige Pop-Melodien, harte Club-Vibes auf atmosphärische R‘n‘B- und HipHop-Einflüsse.

Tolles Musikprogramm rundet das Festival ab

Ein weiteres Highlight des Festivals wird die bayrische Folkrockband »Django 3000« sein. 2011 wurden die aus Chiemgau stammenden Musiker über ein Youtube-Video entdeckt und erhielten sogar einen Plattenvertrag. Die Band hat bereits ausreichend Festivalerfahrung und spielte unter anderem auf dem Taubertal-Festival, dem Montreaux-Jazz-Festival, dem Donauinselfest oder dem St. Gallen Open Air. Darüber hinaus konnten »Django 3000« auf diversen Konzertreisen nach Russland, Finnland, Indien oder Südkorea bereits internationale Erfahrungen sammeln. Max Kraft, der Veranstalter des Festivals, hat auch abseits von »Glasperlenspiel« und »Django 3000« mit seinem Unternehmen K&H-Veranstaltungstechnik ein abwechlungsreiches Programm für alle Gäste von nah und fern auf die Beine gestellt.

Die österreichische Band »Edmund«, »Fättes Blech« oder »#Zweiraumsilke« sind nur einige, die ebenfalls auf dem Festival auf der Mooswiese die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern werden. Das Feichtklang-Festival startet am 23. August mit einem Auftritt des Spielmanns- und Fanfarenzuges »Markgräflicher Jäger« und weiteren Brass Bands. Am 24. August stehen Pop und Hip Hop auf dem Programm und am Sonntag lädt der Familientag Jung und Alt dazu ein, Feuchtwangen zu feiern. Der Festivalabschluss folgt mit dem Auftritt von »Glasperlenspiel« am 25. August.

Feichtklang 2019, Fr. 23. bis So. 25. August, Mooswiese, Feuchtwangen

www.feichtklang.de