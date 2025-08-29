Feinfühliger Deutschpop von wylhem, 14.09.25

Wenn man nichtmal sauber ausmalen kann, aber die Kreativität kein Ende nimmt, dann malt man eben mit Worten. Dieses Talent zumindest wird wylhem nachgesagt. Er verbindet Deutschpop mit Einflüssen aus Rap und Rock, ohne dabei die Schubladen zu beschriften. Bekannt für seine tiefgründigen, oft melancholischen Songtexte, thematisiert er innere Abgründe, Träume und Sehnsüchte. Fans sind sich bereits einig – kaum jemand könne so treffend komplexe Gefühlslagen beschreiben, weshalb sich viele Menschen direkt von ihm abgeholt und verstanden fühlen. Songs wie »Hoffnung«, »Irgendwann«, oder auch »Peugeot 106« sind wie frisch aus dem Tagebuch gerissene Seiten und kommen dabei so unverfälscht und ehrlich daher, wie die Gedanken während einer einsamen Autofahrt. Wiedererkennungswert und prägnante Lyrik verleihen seinen Songs eine besondere Intensität.

wylhem, So. 14. September, 20 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, c2concerts.de