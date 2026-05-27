Felix Klieser, 11.06.26

Robert Schumann nannte das Horn einst die »Seele des Orchesters«. Wenn Felix Klieser spielt, wird dieser Gedanke unmittelbar erfahrbar: Seine Musik wirkt wie Poesie. Der international gefeierte Hornist ist auf den großen Bühnen der Welt zu Hause. Gemeinsam mit dem Pianisten Christof Keymer widmet er sich romantischer Musik für Horn und Klavier. Unter dem Titel »Reveries«, der auch Kliesers Debütalbum von 2013 prägte, erklingen unter anderem Schumanns »Adagio und Allegro As-Dur«, Saint-Saëns’ »Romanze F-Dur« sowie Richard Strauss’ »Andante C-Dur«. Das Publikum erwartet ein virtuoser und zugleich atmosphärisch dichter Kammermusikabend auf höchstem Niveau.

Felix Klieser, Do. 11. Juni, 19.30 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de