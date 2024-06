Fellbach feiert »Live im Park« ab 4. Juli

Seit 25 Jahren sind die Stadtwerke Fellbach der Stromversorger in Fellbach. Im Jubiläumsjahr freut man sich sehr darüber, das beliebte Open-Air- Festival »Live im Park« für alle Fellbacher und Gäste aus dem Umland anbieten zu können. Bei der nun schon vierten Auflage wird das beliebte und bewährte Konzept beibehalten. Zehn Open-Air-Konzerte erwarten die Besucher auf dem Guntram-Palm-Platz im wunderschönen Ambiente im Park der Schwabenlandhalle. Auch in diesem Jahr ist die beliebte Veranstaltungsreihe als Geschenk für alle Besucher gedacht. Daher wird bewusst auf einen Eintritt verzichtet.

Bei der Bandauswahl liegt der Fokus auch in diesem Jahr darauf eine gute Mischung verschiedener Stilrichtungen zu finden und sowohl Bands aus Fellbach und der Umgebung, als auch überregionalen Bands die Möglichkeit zu geben, sich auf der Live im Park-Bühne zu präsentieren.

Los geht es am 4. Juli mit dem Auftritt von »La Diri«. Die fünfköpfige Band begeistert mit einem Sound von Stevie Wonder über Marteria bis hin zu Santana und Kings of Leon. Eine Woche später sorgen »The Bangbags« für eine energiegeladene Rock´n´Roll Live-Show, die das Publikum in die Welt der 50er Jahre entführt. Die Schwabenrock-Band »Brozzo« zeigt den Besuchern am 18. Juli, warum sie für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und mitreißende Musik bekannt ist. Mit ungebrochener Energie und Selbstbewusstsein präsentieren die vier Vollblutmusiker Alltagsthemen »auf gut Schwäbisch« mit viel Wortwitz. »Timewarp« sorgen Ende Juli noch einmal für eine ganz besondere Stimmung, wenn sie ausgesuchte Perlen der Rock- und Popgeschichte so authentisch und interessant wie möglich spielen. In den August startet das Publikum mit »The Boss Brothers«, die einen einzigartigen Bruce Springsteen Tribute auf die Bühne bringen. Am 8. August zeigen die Stuttgarter Folk-Rock-Polka-Legenden von »Hiss«, warum sie eine der beliebtesten Bands der Region sind. Beim Auftritt von »Too Late« am 15. August kommen dann alle Fans von messerscharfen Riffs und englischen Verstärkereinstellungen voll auf ihre Kosten. Eine Woche später gibt es dann gleich ein doppeltes Konzerterlebnis, denn dann sorgen »Tune Circus« und »Atomic Lobster« für ordentlich Spaß auf der Bühne. Seit 2002 bringen »Brothers in Arms« den Sound von »dire Straits« auf die Bühne. Sie liefern eine authentische Tribute Show. Für richtig gute Laune zum Abschluss des »Live im Park« Festivals ist am 5. September das Quintett von »Vincent Varus« verantwortlich. Der einzigartige Mix aus englischem Pop, Funk-Einflüssen und Vincents besonderer Stimme setzt neue musikalische Maßstäbe.

Ein großes Cateringangebot mit leckerem Essen und kühlen Getränken runden die After-Work-Sommerabende im Park gelungen ab.

Das Programm

Do. 4. Juli , 18.30 Uhr : La Diri (Acoustic Cover)

11 . Juli, 18.30 Uhr: The Bangbags (Rock ’n’ Roll)

18. Juli, 18.30 Uhr: Brozzo (Schwabenrock)

25. Juli, 18.30 Uhr: Timewarp (Best of Pop & Rock)

1. August, 18.30 Uhr: The Boss Brothers (A tribute to Bruce Springsteen)

8. August, 18-30 Uhr: Hiss (Walzer & Blues, Folk & Ska, Polka & Roll)

15. August, 18.30 Uhr: Too Late (Rock ’n’ Roll)

22. August , 18.30 Uhr: Atomic Lobster (Alternative, Indie & Trip-Hop)

20 Uhr: Tune Circus (Alternative, Pop & Indie)

29. August , 18.30 Uhr: Brothers in Arms (dire Straits Tribute)

5. September, 18.30 Uhr: Vincent Varus (Pop & Funk)

Live im Park Festival

Do. 4. Juli bis 5. September,

Guntram-Palm-Platz, Fellbach, www.stadtwerke-fellbach.de