Fellbach feiert »Live im Park«, 03.07. bis 04.09.

Seit über 25 Jahren sind die Stadtwerke Fellbach der Energieversorger in Fellbach. Auch in diesem Jahr freut man sich sehr darüber, das beliebte Open-Air- Festival »Live im Park« für alle Fellbacher und Gäste aus dem Umland anbieten zu können. Bei der nun schon fünften Auflage wird das beliebte und bewährte Konzept beibehalten. Zehn Open-Air-Konzerte erwarten die Besucher auf dem Guntram-Palm-Platz im wunderschönen Ambiente im Park der Schwabenlandhalle. Auch in diesem Jahr ist die beliebte Veranstaltungsreihe als Geschenk für alle Besucher gedacht. Daher wird bewusst auf einen Eintritt verzichtet. Bei der Bandauswahl liegt der Fokus darauf eine gute Mischung verschiedener Stilrichtungen zu finden und sowohl Bands aus Fellbach und der Umgebung, als auch überregionalen Bands die Möglichkeit zu geben, sich auf der Live im Park-Bühne zu präsentieren.

Los geht es am 3. Juli mit dem Auftritt von »Brothers in Arms« Europas authentischste und dienstälteste dire Straits Tribute Band. Eine Woche später begeistert »Destination« ihr Publikum mit ihrer authentischen Art, Rock- und Pop-Klassiker der vergangenen fast 60 Jahre zu interpretieren. Die Partyband »Boombox« zeigt den Besuchern am 17. Juli, warum sie für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und mitreißende Musik bekannt ist. Sie überzeugt mit hochwertigem musikalischem Entertainment und schafft es innerhalb von Minuten, die Party zum Kochen zu bringen. Eine Woche später macht das Trio »Maximum Live« mit seinem abwechslungsreichen Repertoire aus Pop, Rock, Soul, Jazz und Lounge-Musik aus den 70er, 80er und 90er Jahren viel Freude. »Timewarp and Friends« sorgen Ende Juli noch einmal für eine ganz besondere Stimmung, wenn sie ausgesuchte Perlen der Rock- und Popgeschichte so authentisch und interessant wie möglich spielen. In den August startet das Publikum mit »That´s Riot«, das Quintett sorgt für einen großartigen Abend voller Energie, Mitsing- Momente und Partylaune, wenn es die besten Hits von Linkin Park über Rise Against und Foo Fighters bis hin zu Green Day auf die Bühne bringt. Am 14. August zeigen die beiden Stuttgarter Musikerinnen »Paula und Jules«, warum sie zu den interessantesten neuen Künstlern der Deutschpop-Szene gehören. Beim Auftritt von der unvergleichliche Coldplay Tribute Band »Viva la Vida« am 22. August gibt es eine unglaublich authentische Show zu erleben Show. Und eine Woche später wird den Beatles beim Auftritt von »Help« gedacht. Für richtig gute Laune zum Abschluss des »Live im Park« Festivals ist am 4. September die »Golden Glitter Band« verantwortlich. Sie zelebriert auf einzigartige Weise kultige Hits des deutschen Schlagers. Ein großes Cateringangebot mit leckerem Essen und kühlen Getränken runden die After-Work-Sommerabende im Park ab.

Das Programm

Do. 3. Juli , 18.30 Uhr: Brothers in Arms (dire Straits Tribute)

Do. 10 . Juli, 18.30 Uhr: Destination (Rock- und Pop-Klassiker)

Do. 17. Juli, 18.30 Uhr: Boombox (Partymusik)

Do. 24. Juli, 18.30 Uhr: Maximum Live (Pop, Rock, Soul & Jazz)

Do. 31. Juli, 18.30 Uhr: Timewarp and Friends (Best of Pop & Rock)

Do. 7. August, 18.30 Uhr: That´s Riot (2000er Rock & Pop)

Do. 14. August, 18.30 Uhr: Paula und Jules (Deutschpop)

Do. 22. August , 18.30 Uhr: Viva la Vida (Coldplay Tribute)

Do. 29. August , 18.30 Uhr: Help (Beatles Tribute Band)

Do. 4. September, 18.30 Uhr: Golden Glitter Band (Schlager)

Live im Park Festival, Do. 3. Juli bis Do. 4. September, Guntram-Palm-Platz, Fellbach, www.stadtwerke-fellbach.de