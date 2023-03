Der diesjährige Festabend der Kulturstiftung Hohenlohe steht im Zeichen des Meeres. Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg, europaweit renommierter Klangkörper mit über 80 jungen Talenten des Landes zwischen 13 und 20 Jahren, lassen das Meer, Küstenlandschaften, Sonnenaufgänge und Stürme erklingen. Die Oper »Peter Grimes« von Benjamin Britten wurde 1945 uraufgeführt. Besonders hervorzuheben sind die

Orchesterzwischenspiele zwischen den einzelnen Bildern. Sehr expressiv und ausdrucksstark zeichnen sie das Bild des englischen Meeres. Vier davon veröffentlichte der Komponist später unter dem Titel »Four Sea Interludes«, die den Auftakt des Konzertabends bilden. Zentrales Werk des Abends wird Claude Debussys »La Mer« sein. Der Franzose wollte den Charakter des Meeres einfangen: die ungestüme Leidenschaft der Brandung, die salzige Seeluft, die ewig wiederkehrenden Wellen. Die drei Skizzen tragen die Satzbezeichnungen »Morgengrauen bis Mittag auf dem Meer«, »Spiel der Wellen« und »Dialog zwischen Wind und Meer«. Es ist eines der meistgespielten Stücke Debussys im Konzertsaal. Zwischen den »Klangwellen« setzt der preisgekrönte Cellist Gabriel Schwabe elegische, weitgesponnene Klangmomente mit Dmitrij Schostakowitschs Konzert Nr. 2 g-Moll für Violoncello und Orchester op. 126. Gabriel Schwabe konnte sich in den letzten Jahren unter den führenden Cellisten seiner Generation etablieren. Das Konzert richtet sich an alle Fördermitglieder der Stiftung, aber auch an alle, die die Arbeit der Kulturstiftung kennenlernen möchten. Zudem sind besonders Kinder und Jugendliche zum Konzert eingeladen, die Interesse an (klassischer) Musik haben, diese kennenlernen wollen oder ein Instrument spielen. Die Kulturstiftung Hohenlohe wurde 1993 ins Leben gerufen und feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.

Festabend der Kulturstiftung Hohenlohe, So. 23. April, 17 Uhr, Kultura, Öhringen, www.hohenloher-kultursommer.reservix.de