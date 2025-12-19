Festival der Illusionen, 9. bis 11.01.26

Zum 27. Mal findet das internationale Festival der Illusionen statt und begeistert jährlich tausende Zuschauer in der Stadthalle in Sindelfingen. Drei Tage lang findet die große Zaubergala statt, die Sie verzaubert, begeistert und zum Staunen einlädt. Im Januar mit dabei ist der Weltmeister der Zauberkunst An Halim aus Korea. Er begeisterte sein Publikum bereits in über 25 Ländern mit der sogenannten Königsdisziplin unter den Magiern, der Manipulation. Der Grand Prix ist die höchste Auszeichnung die Zauberkünstler erhalten können. Scott und Muriel aus den Niederlanden ist dieses Kunststück gelungen. Das Duo überzeugt sein Publikum durch viele Überraschungsmomente. Ihr Auftrittsstil lässt sich am besten als »Slapstick-Magie« beschreiben, eine Kombination aus visueller Komödie, modernem Clowning und Illusionen. Humorvoll ist auch der Spanier Juan Colas, insbesondere wenn er sich mit seinen Rastalocken in seinen Requisiten verhängt. Max Muto, der amtierende Deutsche Meister überzeugt dagegen mit einer Mischung aus Magie und Poesie. Er erzählte eine fesselnde Geschichte über eine Holzhand, welche unfassbare und unerklärliche Kapriolen vollführte. Der Finne Jay und die Australierin Jade sind bekannt für Show-Einlagen mit akrobatischen Hochleistungen. Die beiden lassen Menschen schweben und Vögel erscheinen und über die Köpfe der Zuschauer fliegen. Und der jüngste Künstler des Ensembles ist Chung Yao – einer der talentiertesten und bekanntesten Magier in Taiwan. Gefesselt in einem Escape Room beginnt der Kampf um seine Befreiung. Wird ihm die Flucht gelingen? Michelle Spillner, eine der wenigen zaubernden Frauen, ist die Moderatorin des Abends und wird Sie auf verzaubernde Weise durch das Programm führen.

Festival der Illusionen, Fr. 9. bis So. 11. Januar, Fr. & Sa. 20 Uhr, So. 15. Uhr, Stadthalle Sindelfingen, www.festival-der-illusionen.de