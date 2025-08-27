Festival Hohenloher Kultursommer geht in den Endspurt

Gewissermaßen auf der Zielgeraden hält der Kultursommer noch musikalische Höhepunkte bereit. Orgelmusik – fast wie aus einer anderen Galaxie: das bietet die Titularorganistin der Elbphilharmonie Iveta Apkalna am 7. September um 17 Uhr in der Johanneskirche in Künzelsau. Mit »Leidenschaft und Melancholie« ist das diesjährige Prinz-Constantin-Konzert im Rittersaal von Schloss Weikersheim am 13. September überschrieben. Mit dabei: das Vogler Quartett und Pianist Dirk Mommertz. Am 14. September begeht das Festival seinen Konzerttag in Schwäbisch Hall mit drei Konzerten in drei Locations. Um 11 Uhr beleuchtet Stefanie Boltz mit ihrem Trio in der Kunsthalle Würth das Schaffen von starken Musikerinnen und Komponistinnen. Um 14 Uhr kann mit Gambe und Orgel in der Urbanskirche in frühbarocke Zeiten gereist werden, bevor um 17 Uhr das Athos Ensemble mit einem Jazzduo in der Hospitalkirche Johann Sebastian Bach mit einer Jazz-Aura umhüllen. Finales Highlight des diesjährigen Kultursommers wird aber sicherlich die »Schubertiade am Mühlbach« in der Jagstmühle Heimhausen am 20. September. In einem vielschichtigen Event, zusammengestellt von Startenor Julian Prégardien, wird die Welt von Franz Schubert erkundet. Mit von der Partie sind der Tenor, Gitarrist und Singer/Songwriter Bryan Benner (The Erlkings), der Tenor Johannes Held sowie ein Streichquartett vom »Orchester im Treppenhaus«. Dazu werden österreichische Spezialitäten serviert. Quasi als Zugabe steht das Sonderkonzert »Zukunftsmusik« am 11. Oktober noch im Programmheft. Zusammen mit ebm-papst in Mulfingen, der Geigerin Lea Brückner und den Pendel-Marionetten werden Nachhaltigkeitsthemen mit Musik verknüpft. Die Konzerte mit Sophie Pacini und Joachim Król, mit Stefanie Heinzmann und dem WKO Heilbronn, mit dem Duo Contradanza sowie der Schlusspunkt in Kloster Schöntal sind bereits ausverkauft.

