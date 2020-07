Gelbe Telefonzelle wird zum „FESTIVAL in the BOX“

Besuchsmöglichkeit von Freitag, 24. Juli bis Montag, 27. Juli

Keine Gastronomie oder weitere Angebote vor Ort

Ein Sommer ohne Festivals war vor wenigen Monaten nicht denkbar. Großveranstaltungen sind aktuell leider abgesagt. So auch das Haigern Live! 2020.

Um das Haigern Live! Festival-Feeling auch 2020 möglich zu machen, hat das Organisations-Team sich etwas Besonderes überlegt: So wurde eine gelbe Telefonzelle umgebaut und umgestaltet: Zur FESTIVAL BOX.

„Nachdem klar war, dass 2020 Haigern Live! nicht stattfinden wird, haben wir viele verrückte Ideen gesponnen. Raus gekommen ist unsere FESTIVAL BOX. Es war ein spannendes Projekt. Schnell war eine alte, ausrangierte gelbe Telefonzelle gefunden. Die Telefonzelle wurde komplett entkernt und anschließend gespachtelt. Nach einem Besuch in der Autolackiererei wurde aus dem Gelb das bekannte Haigern Live! Grün. Nach und nach wurden LED-Bars, Boxen, ein Touchscreen und ein Mini-Computer verbaut. Zu guter Letzt wurden die Fensterscheiben mit Festivalbildern beklebt“, freut sich Daniel Friedrich vom Orga-Team.

Viele Stunden Arbeit sind in das Projekt geflossen – dafür ist aber etwas Einmaliges entstanden. „Wir haben schon immer versucht, Haigern Live! zu etwas Besonderem und Außergewöhnlichem zu machen. Das spiegelt sich jetzt auch in unserem „FESTIVAL in the BOX“ Konzept wider“, weiß Andre Späth.

Unter Einhaltung der aktuell geltenden Abstandsregeln können Einzelpersonen die FESTIVAL BOX auf dem Haigern besuchen. Zur Auswahl stehen zwei Live Titel aus dem Jahr 2019 und natürlich das eigene Haigern Live! Lied „Alles wird gut“ von der Band Crazy Zoo. Unter dem Namen „Projekt H“ wurde dieser Song 2013 aufgenommen und produziert. Gleichzeitig laufen Videos auf dem Bildschirm ab.

Sound und Lichteffekte machen den Besuch der FESTIVAL BOX zu einem großartigen Erlebnis. Über einen Touch-Monitor kann der Besucher selbst entscheiden, welches Lied er hören möchte.

Die FESTIVAL BOX kann während den eigentlichen vier Tagen Haigern Live! vom 24. bis 27. Juli 2020 auf dem Haigern genutzt werden. Vorkehrungen zur Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygienebedingungen sind getroffen. Ein vernünftiger Umgang durch alle Besucher ist aber ebenso notwendig. Es gibt keine Gastronomie oder weitere Angebote.

Die Haigern Live! FESTIVAL BOX ist zu folgenden Zeiten zugänglich:

Freitag, 24. Juli von 18:00 bis 24 Uhr

Samstag, 25. Juli von 18 bis 24 Uhr

Sonntag, 26. Juli von 14 bis 22 Uhr

Montag, 27 Juli von 18 bis 22 Uhr

„Uns war es wichtig, auch 2020 in der Region Flagge zu zeigen! Daher werden wir zum einen den Nachthimmel an den vier Tage in grünes Licht tauchen und präsentieren gleichzeitig unser „FESTIVAL in the BOX“.

Natürlich kann jeder Besucher auch eine Kleinigkeit spenden und damit die Kinderfreizeit Haigern unterstützen.

Was passiert danach mit der BOX? Das ist noch nicht ganz klar. Sicher ist, dass man die FESTIVAL BOX über das Jahr immer wieder bei anderen Veranstaltungen finden wird.

Als kleinen Vorgeschmack gibt es hier ein Video der FESTIVAL BOX: