Festival der lachenden Töne in Neckarsulm

Hier spielt die Musik!

Das »Festival der lachenden Töne« geht in die vierzehnte Ausgabe. In enger Anlehnung an das gewählte Motto »Neckarsulm – hier spielt die Musik!« präsentiert die Stadt am Neckar auch diesmal wieder exquisite MusiComedy – an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden erwarten die Besucher auch in diesem Jahr musikalisch-komödiantische Spitzenleistungen auf höchstem Niveau.

Musik trifft Coemdy

MusiComedy – das sind virtuose Vorführungen an den unterschiedlichsten Instrumenten gepaart mit schauspielerischen Kabinettstückchen und kabarettistischen Höchstleistungen. MusiComedy – das ist musikalische Perfektion mit mimischer Komik in den verschiedensten Facetten. Vier international renommierte Gruppen servieren konzertante Clownerien und schräges Musiktheater – ein Festival der lachenden Töne, bei dem künstlerische Qualität und populärer Anspruch Hand in Hand gehen.

Los geht‘s am Freitag, 6. März: Die temperamentvolle Halbspanierin Julia Gámez Martin trifft auf die tastenmanische Teufelin Ariane Müller. Als Duo Suchtpotenzial berauschen die beiden ihr Publikum. Am Samstag folgen die Brühllerchen – längst mehr als ein Geheimtipp: Bei verschiedenen Chor- und Liedwettbewerben haben sie mit ihren ausdrucksstarken Frontfrauen und fein abgestimmten Gesangs-Arrangements überzeugen können. Am Freitag 13. März folgt das Duo Luna-tic: 4 Hände, 2 Stimmen, 1 Klavier – charmante Mademoiselle aus Paris trifft auf burschikose Berlinerin und nicht nur das Klavier kommt ins Rollen. Zum Abschluss der MusiComedy kommen die Mozart Heroes erstmals nach Neckarsulm. Sie bringen vermeintlich gegensätzliche Stile der Klassischen Musik und des Rock’n’Roll zusammen.

Festival der lachenden Töne, Fr. 6. und Sa. 7. März 2020 Fr. 13. und Sa. 14. März 2020, Städtische Musikschule Neckarsulm,

www.hierspieltdiemusik.info