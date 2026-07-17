Festival Schloss Kapfenburg – Der Countdown läuft: Die 250.000 Gäste-Marke wird geknackt

Sommer, Sonne, Open Air! Nicht mehr lange, dann ist endlich wieder Festivalzeit auf Schloss Kapfenburg und das zum 27. Mal. So kann am 1. August beim Schlossfest der viertelmillionste Festivalgast seit Bestehen begrüßt werden. Die oder der Glückliche erhält ein ganz besonderes Geschenk: einen Festivalpass für zwei Personen für alle Festivalkonzerte 2027.

„250.000 Festivalgäste in 27 Jahren – das ist eine große Nummer für eine so kleine Location wie Schloss Kapfenburg“, erklärt Akademiedirektor Moritz von Woellwarth. „Wir werden am Abend des Schlossfests am Einlass mitklickern. Wer als 250.000. Person das Gelände betritt, erhält den Pass. Sich jetzt noch ein Ticket fürs Schlossfest zu holen, lohnt sich also doppelt: WildOne und die Pino Barone Band mit Sängerin Roberta Valentini versprechen einen großartigen Konzertabend. Außerdem hat man die Chance auf einen einmaligen Gewinn.“

Weitere Ticketaktionen

Am Samstag vor den Sommerferien rocken Sophia, Zoe Wees und Myle die Festivalbühne auf Schloss Kapfenburg. Die drei Shootingstars sind vor allem bei Kindern und Jugendlichen schwer angesagt. Da Minderjährige eine erwachsene Begleitperson benötigen, erhält diese eine kostenfreie Begleitkarte.

Anlässlich des Tags des Teilens am 15. Juli ist zudem die Aktion „Sharing is caring“ gestartet: Wer sich für das Konzert von Clueso am 26. Juli eine Sitzplatzkarte holt, erhält 50 % Rabatt auf ein zweites Ticket.

Festivalshuttles

In Kooperation mit der OK.go Mobilitäts AG besteht wieder die Möglichkeit, mit dem Bus zum Festival zu fahren. Der Festivalshuttle fährt aus dem gesamten StadtLandBus-Netz. Der Preis pro Strecke beträgt 2,00 Euro. Anmelden kann man sich telefonisch oder mit der StadtLandBus-App unter https://stadtlandbus.okgo-ag.de/.

Ab 2026 gibt es einen neuen Pendelbus ab Lauchheim. Er startet an der Alamannenhalle, deren Parkplätze von Festivalgästen kostenfrei genutzt werden können. Der Pendelbus hält außerdem an der Schule und am Bahnhof sowie in Hülen am Finkenweg und am Pferdesportverein Schloss Kapfenburg Hülen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Fahrt ist mit der Eintrittskarte für den jeweiligen Konzertabend kostenfrei.

Alle Infos gibt es auf www.schloss-kapfenburg.de.