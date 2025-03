Festspielflair in Feuchtwangen 2025

Im Sommer 2025 finden die großen Feuchtwanger Festspiele zum 77. Mal statt. Seit Jahrzehnten ­haben die Kreuzgangspiele ihren Ruf gefestigt, ­unterhaltsames und großes Freilichttheater auf ­hohem Niveau zu bieten. Dieser Ruf wirkt inzwischen weit über die Region hinaus, denn Jahr für Jahr kommen bis zu 50.000 Gäste aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nach Feuchtwangen, um große Theaterproduktionen im einzigartigen historischen Ambiente des Kreuzgangs zu sehen.

Auf dem Abend-Spielplan stehen Stücke, die sich mit Wahrheiten und Täuschungen beschäftigen: In »Stolz und Vorurteil« von Jane Austen geht es um fünf junge Frauen, die das wahre Lebens- und Liebesglück suchen. Im zweiten Abendstück ermittelt der berühmte »Sherlock Holmes« in einem äußerst skandalösen Fall, der einige überraschende Wendungen mit sich bringt. Auch im Stück für Kinder ab 5 Jahren erkennt ein junger Detektiv die Wahrheit: »Meisterdetektiv ­Kalle Blomquist« kann mit seinen Freunden einen Räuber enttarnen, der sich in der kleinen Stadt ­Lillköping nach einem Juwelendiebstahl versteckt. Die Kinder sind nicht nur schlau, sie sind auch ­mutig und bringen die spannende Detektivgeschichte zu einem guten Ende. Ebenfalls drei Stücke stehen im Nixel-Garten, der zweiten Spielstätte der Kreuzgangspiele, auf dem Programm: »Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?« ist ein Stück für Kinder ab drei Jahren. Zudem ist hier »Julia und Romeo« nach William Shakespeare und – in der Scheune – »Rahel« zu erleben, ein neues Stück, das das Publikum in den berühmten Salon der schillernden ­Rahel Varnhagen entführt.

Festspiel-Intendant Johannes Kaetzler über die Festspielsaison 2025: »Durch die Vielfalt der Stoffe, die wir auf die Kreuzgang-Bühne und auf die Bühne im Nixel-Garten bringen, möchten wir dem ­Publikum ein breites Identifikationsfeld bieten. Gleichzeitig suchen wir aber immer nach einem übergeordneten Thema, das unser Angebot zusammenhält: In diesem Jahr wird es die Frage nach der Wahrheit sein: Was ist wirklich wahr? Was ist gefühlte Wahrheit und was ist Fake? Bei ‚Stolz und Vorurteil‘ wird die Unterscheidung zwischen faktischer Wahrheit und subjektiv empfundener, emotionaler Wahrheit thematisiert. Und bei ‚Sherlock Holmes‘ geht es – natürlich – um Wahrheitsfindung schlechthin.«

Expand Foto: Nina Kaetzler Johannes Kaetzler, Intendant der Kreuzgangspiele Feuchtwangen

Stücke der Kreuzgangspiele 2025:

Meisterdetektiv Kalle Blomquist (ab 10. Mai)

Stolz und Vorurteil (ab 5. Juni)

Sherlock Holmes – ein Skandal (ab 12. Juni)

Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? (ab 19. Juni)

Rahel (ab 26. Juni)

Julia und Romeo (ab 10. Juli)

Mehr Infos unter kreuzgangspiele.de