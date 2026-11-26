So wie sich die Fibonacci-Reihe der Zahl Phi bzw. dem sog. Goldenen Schnitt annähert, verfolgen Luna de Mol, Kryštof Kohout, Elliot Kempton und Findlay Spence musikalische Vollkommenheit. Längst gehört das in der Guildhall School of Music and Drama gegründete Quartett zu den Führenden seiner Art. Repertoiregrenzen gibt es kaum: Ob Klassik, mährische Volkslieder, Jazz oder Heavy Metal – im Zentrum stehen Ernsthaftigkeit, Entdeckerlust und Empathie für die Musik. Zum Auftakt der »Nah dran«-Reihe in der TauberPhilharmonie spannen die Vier einen Bogen von Mozarts 1. »Preußischem« Quartett über vertonte Liebeserklärungen von Alban Berg bis zum Meisterwerk von Claude Debussy.

Do. 21. Januar, 19.30 Uhr, Tauberphilharmonie, Weikersheim, www.tauberphilharmonie.de