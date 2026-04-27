Fiddler's Green, 01.05.26

Seit 35 Jahren bringen Fiddler’s Green mit ihrem »Irish Speedfolk« die Bühnen zum Beben. Zum Jubiläum gehen sie 2026 mit dem «Acoustic Pub Crawl» auf Tour und präsentieren ihre Songs in einem neuen, unplugged Gewand. Statt großer Rockproduktion steht dabei eine intime, lebendige Clubatmosphäre im Mittelpunkt. Neben bekannten Klassikern gibt es neu arrangierte Raritäten und viele spontane Momente. Die Band setzt auf kreative Instrumentierung – von Geige und Gitarre bis zu ungewöhnlichen Klängen wie Maultrommel oder Glockenspiel. So entsteht ein unmittelbares Konzerterlebnis voller Energie, Humor und Nähe zum Publikum.

Fiddler´s Green, Fr. 1. Mai, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen, sudhaus-tuebingen.de