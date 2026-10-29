Field Commander C. in Böblingen, 07.03.27

Field Commander C. ist eine eindrucksvolle Hommage an den großen, kanadischen Singer-Songwriter Leonard Cohen. Mit dem Programm »Early works - the roots of Hallelujah« begibt sich Sänger Rolf Ableiter mit seiner Band in akustischer Besetzung auf musikalische Spurensuche und erklärt, wie ein Evergreen wie »Hallelujah« entstehen konnte. Dabei spielen bekannte Lieder wie »Suzanne«, oder »Famous Blue Raincoat« eine tragende Rolle. Field Commander C. steht für ein Abend voller Melancholie, Poesie, Spielfreude und Geschichten rund um Leonard Cohen und sein Frühwerk, welches liebevoll mit Gitarre, Violine, Cello, Orgel, Akkordeon und Gesang interpretiert wird.

Field Commander C., So. 7. März 27, 18 Uhr, St. Maria, Böblingen, www.fieldcommander-c.de