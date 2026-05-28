Fiesta y Fantasía, 14.06.26

Wenn ein spanisches Weltmusik-Duo, das zum Teil Musikinstrumente selbst entwickelt und ein renommierter deutscher Klangkörper wie die Nürnberger Symphoniker gemeinsam ein Konzert geben, kann das nur ein energiegeladener, spannender Abend werden. Das Duo Fetén Fetén spielt traditionelle Volksmusik und wird dabei von den Nürnberger Symphonikern begleitet. Arribas und Galaz spielen ihre auf die traditionelle Volksmusik aufbauenden Stücke wie den Vals para Amelia oder den Pasodoble des Patillas auf den klassischen Instrumenten Violine und Akkordeon. Aber auch auf ganz und gar ungewöhnlichen Instrumenten wie der singenden Säge, Trompetenvioline, Strohvioline, Phonovioline bis hin zu Campingstuhlflöte oder Olivenölukulele.

So. 14. Juni, 17 Uhr, Schloss Neuenstein, hohenloher-kultursommer.de